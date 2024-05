Esta es la alineación del Borussia Dortmund ante el Real Madrid en la final de la Champions

Real Madrid y Borussia Dortmund. Irreductibles y tapados. Dos equipos cuyos caminos, bien distintos, han desembocado en un mismo destino: la final de la Champions en Wembley. Los de Carlo Ancelotti, abonados a la épica, dejaron por sendero a Bayern de Múnich, tradicional remontada mediante; al Manchester City tras un ejercicio de resiliencia de dimensiones bíblicas y al Leipzig con más angustia de lo esperado.

Los blancos aterrizan en Londres a un partido de precintar una década dorada con la consecución de la que sería la sexta 'Orejona' en los últimos diez años. Por otro lado, el Borussia no parte como favorito, como no lo ha hecho en ningún momento de la presente edición, ni siquiera desde que arrancaran el torneo el pasado mes de septiembre. Lideraron el grupo de la muerte tras superar al PSG, campeón de Francia; Milan, semifinalista del pasado curso y Newcastle, potencia emergente.

Su viaje hasta Londres tuvo una escala asequible en Eindhoven, ante el PSV, y dos puertos a coronar en Madrid y París. Ambos saldados con éxito tras el paso por el Westfalenstadion, donde el muro del Borussia no cedió. Terzic, al contrario que Ancelotti, no tiene interrogante alguno de cara a la alineación. Se mantendrá fiel tanto al esquema como al once que selló el billete a Wembley.

[Esta es la alineación del Real Madrid ante el Borussia Dortmund en la final de la Champions]

El croata es poco amigo de apostar por grandes innovaciones y, tras haber encontrado una alineación tipo, el de Wembley no parece el partido más indicado para experimentar. Es más, en los tres últimos partidos de Champions ha formado con el mismo armazón. Y sólo en la ida de cuartos ante el Atlético introdujo una modificación con Nmecha en lugar de Brandt. Tuerca que ajustó tras el descanso. En Londres formará con el mismo bloque que tan buenos resultados le ha dado.

Hummels celebra su gol ante el París Saint-Germain. EFE

La portería, demarcación que más dudas puede generar en el Real Madrid, tiene nombre y apellidos en el Borussia Dortmund. Gregor Kobel. El suizo es con seis el arquero que más porterías a cero acumula en la presente edición del torneo. Estará protegido por el muro que los aficionados del Dortmund repiten de memoria. Una línea defensiva formada por Ryerson, Hummels, Schlotterbeck y Maatsen.

Dos laterales con vocación ofensiva, y en el eje de la zaga el pasado y presente de la selección alemana. Una defensa escudada por Emre Can y Sabitzer y ayudada por Adeyemi en el costado izquierdo y, algo menos, Jadon Sancho en el derecho. Ambos retrasan su posición sin balón y salen rápidos al contragolpe tras recuperar la posesión.

Brandt comenzará de enganche, pero contará con libertad de movimiento para tejer la red ofensiva alemana y surtir de balones a Füllkrug, el ariete vio puerta ante el PSG y tumbó al Atlético de Madrid. Los de Terzic regresan, once años después, al escenario donde perdieron su última final de Champions. En aquella ocasión, ante el Bayern de Múnich.

Alineación del Borussia Dortmund (1-4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Emre Can, Sabitzer, Jadon Sancho, Brandt, Adeyemi y Füllkrug.