Arda Güler asciende: seis tiros a puerta, seis goles y Ancelotti busca dónde encajarle

El final de temporada del Real Madrid, con el título de Liga en el bolsillo y la cabeza puesta en la final de la Champions League, ha traído otra alegría para el aficionado blanco: la explosión de Arda Güler (Altındağ, Turquía; 2005). El diamante turco suma cinco goles en los últimos cinco partidos de Liga; seis goles en apenas 373 minutos de juego (uno cada 62') en el campeonato doméstico.

Este domingo, en el partido contra el Villarreal en el que Sörloth firmó un póker, Güler marcó un doblete. En el vestuario alucinan: "Arda tiene un talento especial", decía orgulloso Ancelotti. Todos sus tiros a puerta en Liga han acabado en gol y es el jugador de 19 años o menos que más goles suma en el campeonato, por encima de un Lamine Yamal que ha disputado 1.761 minutos más.

Arda Güler demuestra por qué le fichó el Real Madrid. Su primer año lo va a acabar a la cola en minutos jugados, ya que sólo supera a Thibaut Courtois -que se perdió casi toda la temporada por una grave lesión-. Incluso Militao, que también se rompió el cruzado, acumula un puñado de minutos más. En cambio, el turco es el sexto máximo goleador del equipo. Un mensaje para Ancelotti, que ya prepara el 'salto' de su joven perla de cara a la próxima temporada.

Güler, que empezó lesionado y luego le costó mucho tener minutos, ha tenido siempre claro qué es lo que tenía que hacer. A pesar de los rumores sobre una salida en forma de cesión, el deseo de Arda nunca fue otro que seguir peleando de blanco. Ancelotti le pedía paciencia, tanto en público como en privado, y él hizo caso a su entrenador.

"Incluso cuando no jugaba, [Ancelotti] siempre se comunicaba conmigo", relató Güler tras el partido contra el Villarreal en declaraciones a Realmadrid TV. "Me decía que fuera paciente y que siguiera trabajando, que ya llegaría mi momento. Esas palabras la verdad que me dieron confianza. Estoy enamorado del balón, amo jugar al fútbol y gracias a Dios estoy marcando estos goles", añadió.

Arda Güler celebra con Lucas Vázquez uno de sus goles contra el Villarreal EFE

"Me he adaptado completamente al equipo. Todos aquí, incluyendo al entrenador y a mis compañeros, me están ayudando. Quiero seguir marcando goles así para hacer felices a mis compañeros y a la gente que cree en mí", decía feliz. Sus compañeros reaccionaron a su exhibición felicitándole y mandándole mensajes de cariño por redes sociales.

Joselu, que marcó en La Cerámica su 17º gol de la temporada, reflejó la confianza que todos tienen puesta en Güler: "Es un talento, un diamante que tenemos. Creo que lo hemos cuidado muy bien durante todo el año. No ha empezado con buen pie con las lesiones y entre todos le hemos arropado. Le hemos tratado como si fuera nuestro hijo pequeño, sobre todo los más veteranos. Está demostrando la calidad que tiene, que no es ninguna novedad. Venía con esa muestra que dejaba sobre todo en los entrenamientos y el año pasado. Es un chico que tiene muchísimo futuro por delante y va a dar muchas alegrías a la afición del Real Madrid", señaló el delantero.

Güler podría tener un papel en la final de la Champions saliendo desde el banquillo. Se lo está ganando, aunque la competición es feroz en la plantilla blanca. Arda sabe que, incluso, está subirá la próxima temporada: llegan Mbappé y Endrick y se quedará Modric. En el club creen que el turco responderá a la altura de lo que se espera tras sus últimas exhibiciones.

Ancelotti podrá elegir entre seguir poniéndole en ataque, donde habrá seis delanteros de primer nivel (Mbappé, Vinicius, Rodrygo, Endrick, Brahim y Joselu) y sin contar a Bellingham, o en el centro del campo, donde muchos le ven en un futuro como reemplazo de Modric. El técnico, por ahora, tiene una preferencia: "Cuanto más cerca está de la portería, mejor es". Llega la 'Gülermanía', otro bendito problema para el Madrid.