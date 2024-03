Suerte dispar para las selecciones españolas de fútbol en los JJOO: sus rivales en París 2024

Ya se conoce cuáles serán los rivales a los que se tendrán que enfrentar las selecciones masculina y femenina de fútbol en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. La organización definió este miércoles la composición de la fase de grupos para las dos categorías y los dos equipos nacionales quedaron encuadrados en el grupo C.

La selección masculina tendrá que medirse en la cita olímpica a Egipto, la República Dominicana y a la selección subcampeona de la Copa de Asia sub 23 que todavía tiene que disputarse. Por lo tanto, los de Santi Denia todavía no saben exactamente todos sus rivales, aunque parece que el sorteo ha sido en principio benévolo y no habrá grandes escollos por el camino.

En el caso del combinado femenino, España tendrá que medirse a Japón, Brasil y la selección que se proclame campeona de la Copa de África que aún no se ha jugado. Se trata, por lo tanto, de una confección de grupo mucho más complicada para las féminas, ya que la mera presencia de Brasil infunde respeto.

Los de Denia, a por la medalla

Para el combinado masculino, superar esta fase de grupos parece algo sencillo de conseguir. El combinado de Santi Denia se medirá a dos selecciones que están varios peldaños por debajo sobre el papel como son Egipto y la República Dominicana. Pasará lo mismo con el tercer rival, que será el subcampeón de la Copa de Asia sub23.

El torneo para los chicos comenzará el 24 de julio y terminará el 9 de agosto en el caso de que consigan llegar a la final. Ya lo lograron en los últimos Juegos, donde tuvieron que conformarse con la plata después de perder ante Brasil en la final.

En el caso del equipo femenino, todo pinta más complicado por la talla de las rivales del grupo. Japón trae malos recuerdos por el 4-0 que le endosó a España en la fase de grupos del pasado Mundial, mientras que la presencia de Brasil habla por sí sola.

Pese a todo, el fútbol femenino español ha demostrado estar en pleno auge y la Selección partirá como uno de los grandes equipos a tener muy en cuenta en el torneo. En su caso, la competición arrancará el 25 de julio y la final se jugará el 10 de agosto.