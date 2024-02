Dinamarca, Suiza y Serbia, los rivales de España en la Nations League 2024-2025

La Selección española de fútbol se medirá a Dinamarca, Suiza y Serbia en la próxima edición de la Nations League. La UEFA realizó en la tarde de este jueves el sorteo de los emparejamientos de esta competición y España quedó encuadrada en el grupo 4.

El combinado que dirige Luis de la Fuente, que por cierto defiende el título, consiguió librar a los principales 'cocos' que había en los bombos y la suerte deparó unos emparejamientos amables. Rivales como Alemania, Bélgica, Francia o Portugal fueron a parar a otros grupos.

El grupo más atractivo de la próxima Nations League encuadró a Italia, Bélgica, Francia e Israel. Tres de los grandes combinados europeos, con una vigente campeona de Europa y una vigente subcampeona del mundo entre ellos, mano a mano por un puesto en las eliminatorias.

La Nations League 2024/2025 arrancará entre los días 5 y 7 de septiembre, momento en el que se disputará la primera jornada, mientras que la segunda será acto seguido entre el 8 y el 10 de ese mismo mes. En octubre se jugarán otras dos jornadas más mientras que en el mes de noviembre se producirá otro parón para disputar las dos últimas fechas de la fase de grupo.

De nuevo, esta competición volverá por lo tanto a colarse en el arranque de la temporada que viene y hará detenerse a las ligas nacionales en seco. Este ha sido uno de los temas de debate de este curso, ya que se han multiplicado las lesiones por la sobrecarga de partidos.

La novedad con la que cuenta la Nations League de cara a la nueva temporada es la introducción de una nueva eliminatoria más, algo que contribuirá a saturar el calendario. Entre el 20 y el 25 de marzo de 2025 aparecen los cuartos de final a doble partido para acceder, a partir de ahí, a la Final Four que se disputará entre el 4 y el 8 de junio.

Además, se sortearon los grupos de las otras tres divisiones con las que cuenta esta Nations League, que está dividida en las categorías A, B, C y D. Se trata de categorías abiertas porque cada temporada otorga unos ascensos y unos descensos que provocan cambios en la estructura y hacen que selecciones como Inglaterra actualmente no estén en el primer peldaño.

Así, los primeros de las ligas B, C y D ascienden a la inmediatamente superior, mientras que los últimos de las ligas A, B y C descienden. También habrá un playoff de ascenso/descenso entre los terceros de la liga A y los segundos de la liga B, y pasará similar con los emparejamientos entre las ligas B y C. También se medirán los dos mejores cuartos de la liga C y los dos segundos de la liga D.

Grupo 1: Croacia, Portugal, Polonia, Escocia.

Grupo 2: Italia, Bélgica, Francia, Israel.

Grupo 3: Países Bajos, Hungría, Alemania, Bosnia.

Grupo 4: España, Dinamarca, Suiza, Serbia.

