Unionistas de Salamanca, el club democrático con deuda cero: "Contra el Barça vamos sin miedo"

Unionistas de Salamanca vivió este lunes un día histórico. Todo se concentró en dos horas y media, 150 minutos en los que todo aquel apegado al club salmantino tuvo un cosquilleo en el estómago. Tardarán en olvidarlo, si es que lo hacen.

Desde el inicio de la prórroga contra el Villarreal, pasando por la agónica tanda de penaltis y hasta llegar al momento en el que les toca el Barça como rival en octavos de final de la Copa del Rey. Toda la plantilla se fue a cenar junta para cerrar un día inolvidable. No es para menos.

Por primera vez en su historia Unionistas de Salamanca jugará los octavos de final de la Copa del Rey. Y al bonito cuento que están construyendo no le falta ápice de épica. Este club, democrático y con deuda cero, no quiere dejar de soñar. No lo hizo cuando se apagaron las luces del Reina Sofía antes de la prórroga frente al Villarreal.

Quizá alguno soñó esa noche con eliminar al club amarillo y poder compartir terreno de juego con jugadores de la talla de Lewandowski, Gündogan, De Jong o Joao Félix. Pues eso va a ocurrir. Uno de los futbolistas que lo vivirá en primera persona será Jon Rojo, central de Unionistas, que atiende a EL ESPAÑOL después de este día tan glorioso para su club.

Sin miedo

Tras salir la bola del Barça todo el vestuario de Unionistas, congregado en la sala de prensa del Municipal Reina Sofía, saltó de júbilo. Les había tocado el Barça. No se lo podían creer: "Todos queríamos al Barça o al Madrid. Cada uno tenía sus preferencias, pero con cualquiera de los dos estábamos contentos", afirma Jon Rojo, todavía en 'shock' por todo lo ocurrido.

"Estamos un poco en una burbuja. Ha sido una semana redonda y ahora nos toca celebrarlo. Ayer también fue una situación extraña. Era una situación rara y no sabíamos cómo gestionar el hecho de jugar media hora. Ha sido algo redondo y creo que le da un toque de épica a la historia", continúa.

Superada la euforia de ganar al Villarreal llega el momento de centrarse en el Barça. Rojo es consciente de la dificultad de la eliminatoria, pero se muestra ambicioso: "Se puede decir que disfrutaremos sufriendo. Creo que va a ser así. Pero bueno, nosotros tenemos claro que tenemos que ir sin complejos, sin temor a nada y a intentar hacer nuestro partido. Iremos a ganar, no podemos pensar que son mejores que nosotros. Si lo hacemos, no tenemos nada que hacer", apunta el central de Unionistas.

Rojo tendrá la misión de parar a futbolistas como Lewandowski, Raphinha, Ferran Torres o Joao Félix. Lejos de verlo como algo malo, lo ve como una oportunidad: "Es una prueba de fuego en la que examinas tu nivel ante jugadores de talla mundial. Motivación e ilusión no me van a faltar, eso seguro".

Día especial

El encuentro, que todavía no tiene fecha debido a la participación del Barça en la Supercopa de España, será algo muy especial. El objetivo es ganar, faltaría más, pero vivir una experiencia de este tipo ya es motivo suficiente para celebrarlo.

"Juegue quien juegue en el Barça, el hecho de enfrentarnos a un equipo así ya es para celebrarlo. Yo vengo de la cantera de Lezama y me he enfrentado al Barça en categorías inferiores, pero no he coincidido con nadie del primer equipo. Sí que, durante mi etapa en el Athletic, compartí varios entrenamientos con Iñigo Martínez", indica Jon Rojo justo antes de irse a cenar con sus compañeros.

Iñigo Martínez no podrá disputar el choque frente a Unionistas. El zaguero vasco se lesionó dos minutos después de ingresar al terreno de juego frente al Barbastro y será baja en los octavos de final. Jon se quedará sin poder intercambiarle la camiseta: "No podré tener su camiseta. Tendré que pensar cuál es la que quiero, pero la verdad es que hay muchas para elegir", confiesa mientras se ríe.

Los jugadores tendrán que ponerse de acuerdo en ver a que jugador culé se 'piden' para intercambiar su camiseta: "Será difícil. Todos queremos la de Lewandowski, Pedri, De Jong, Gündogan... Durante el partido se verá quien se queda con cuál, pero cualquiera nos hace ilusión", dice.

Aún quedan unos días para que llegue el partido. De momento, los jugadores de Unionistas de Salamanca se merecen celebrarlo. "Vamos a cenar todos juntos. Queremos celebrar y disfrutar lo que hemos conseguido hoy y lo que nos viene estos días", concluye.

