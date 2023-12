FIFA amenaza con echar a Brasil de sus torneos por injerencia política en la Federación

Brasil puede provocar un cisma en el fútbol mundial. La FIFA, tal y como desvela la agencia AP, amenazó el domingo mediante una carta con excluir de todas las competiciones internacionales a su selección y a los clubes del país. El motivo es la situación dramática que afecta a la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol), que recientemente sufrió la destitución de su presidente.

Ednaldo Rodrigues abandonó el cargo el pasado 7 de diciembre como consecuencia de la decisión tomada por un tribunal de Río de Janeiro. El entonces presidente y todo su equipo fueron destituidos y se nombró a un interventor en su lugar, con el encargo de organizar elecciones rápidas a la presidencia.

La Justicia brasileña ordenó la destitución de Rodrigues tras anular su elección en el cargo, que ocurrió en 2022. El citado tribunal de Río consideró que su nombramiento no fue válido por una alteración de las reglas electorales que fue introducida poco antes de la votación.

La FIFA ha tomado cartas en el asunto. El organismo que preside Gianni Infantino no tolera la injerencia de un estado o de sus instituciones en los asuntos de una Federación. De tal modo, desaprueba la destitución de Rodrigues como se señala en una carta firmada por Kenny Jean-Marie, presidente de las asociaciones miembro de la FIFA, y Monserrat Jiménez García, secretaria general adjunta de la CONMEBOL.

El siguiente paso es la creación de una comisión, que se pronunciará sobre el caso el próximo 8 de enero. La CBF no podrá organizar nuevas elecciones mientras tanto si no quiere enfrentarse a posibles graves sanciones de la FIFA, como la expulsión de su selección y de sus clubes de las competiciones internacionales.

El contenido de la carta

La FIFA y la CONMEBOL desean enfatizar firmemente que, hasta que dicha misión se lleve a cabo, no se tomará ninguna decisión que afecte a la CBF, incluidas elecciones o convocatorias de elecciones. Si esto no se respeta, la FIFA no tendrá otra opción que presentar el asunto a su órgano de decisión pertinente para su consideración y resolución, lo que también podría incluir una suspensión.

En aras del buen orden, también hay que subrayar que si la CBF fuera finalmente suspendida por el organismo correspondiente de la FIFA, perdería todos sus derechos de membresía con efecto inmediato y hasta que la FIFA levante la suspensión. Esto también significaría que los equipos representativos y de clubes de la CBF ya no tendrían derecho a participar en ninguna competición internacional mientras esté suspendida.

Ednaldo Rodrigues EFE

Un tribunal de Río de Janeiro destituyó hace 18 días al presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues. Fue el presidente del Tribunal de Justicia Deportiva de Río de Janeiro, José Perdiz, quien asumió interinamente la CBF hasta una nueva elección prevista entonces en un plazo de 30 días para sustituir definitivamente a Rodrigues, según la decisión de la corte.

La crisis institucional y el litigio con la Justicia se han dado en medio de una situación deportiva preocupante para la selección brasileña, sexta en las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026 y que terminó 2023 con una racha de cuatro partidos sin ganar.

El empate en casa ante Venezuela (1-1) y las derrotas frente a Uruguay (2-0), Colombia (2-1) y Argentina (0-1) agravan la situación del organismo que hasta hacía poco mantenía la fe en la llegada en junio del técnico italiano Carlo Ancelotti, actualmente en el Real Madrid.

La Canarinha es dirigida de manera interina por Fernando Diniz, también técnico de Fluminense, el campeón de la Copa Libertadores, y Rodrigues siempre dio por un hecho el acuerdo con Ancelotti, a pesar del silencio del entrenador italiano para confirmar la negociación.

