El exceso del fútbol: así han disparado los grandes torneos su número de partidos en el siglo XXI

El fútbol mundial da síntomas de agotamiento. Por un lado, el de los aficionados, como algunas partes implicadas vienen demandando con la creación de la Superliga; y por otra, la de los clubes y los futbolistas, que se enfrentan cada año a un calendario saturado de partidos.

Durante el siglo XXI, el negocio del fútbol ha experimentado un crecimiento global. El dinero que mueve es masivo y las principales instituciones (FIFA y las confederaciones) hallaron la fórmula de hacer más a base de aumentar el número de juegos. Todos han seguido dos caminos: hacer crecer sus formatos o crear otros nuevos.

De tal modo, en los próximos años esto se verá reflejado en las tres competiciones más importantes del mundo: la Champions League, que cambiará en 2024; el Mundial de Clubes, que lo hará en 2025; y el clásico Mundial de selecciones, para 2026. El calendario del fútbol se enfrenta a un reto mayúsculo, con gritos de auxilio de por medio.

La línea del tiempo es transparente: desde el año 2000, salvo las ligas, las competiciones han crecido en número de participantes y de encuentros totales. La Champions League se prepara para una revolución total, que incrementará su negocio. Tras una pequeña reducción de partidos en 2003 (de 157 a 125 partidos), en la temporada 2024/2025 estrenará su nuevo formato que eleva el número de equipos (de 32 a 36) y rompe el umbral de partidos (hasta 189).

La nueva Champions abandonará los grupos para contar con una liga en la que no se medirán todos contra todos y no habrá ida y vuelta. Hasta ahora los campeones jugaban 13 partidos y desde 2024 serán un mínimo de 15. Con esta propuesta la UEFA pretende contrarrestar la Superliga, pero no es lo que necesitan los jugadores ni los clubes.

Las competiciones menores, la Europa League (antiguamente la Copa UEFA) y la Conference (creada en 2021), también subirán a 36 equipos. La Copa UEFA constaba de 205 partidos y 96 participantes al principio del siglo, pero todo eran eliminatorias; en definitiva, ahora los equipos juegan más.

El concepto de la Conference ha traído polémica, con críticas hacia el atractivo de sus partidos por la mayoría de equipos implicados. Para colmo, sobre la mesa está un posible cambio de la Supercopa de Europa que añadiría, además de los campeones de Champions y Europa League, al vencedor de la Conference y, según los rumores, al de la MLS estadounidense para armar una Final Four bajo el paraguas de la UEFA.

Competiciones UEFA (clubes) Champions League. De 157 partidos en el año 2000 a 189 a partir de 2024. El número de participantes crecerá de 32 a 36. Europa League (antes Copa UEFA). De 205 partidos y 96 participantes a, como la Champions, 189 y 36 desde 2024. Conference League. Creada en 2021, cuenta con 32 equipos y se juegan 141 partidos. En 2024, serán también 36 equipos. Supercopa de Europa. Se ha mantenido el formato: final a partido único.

Las nuevas fórmulas de la UEFA no se limitan a las competiciones de clubes. Su torneo más tradicional, la Eurocopa, ya cambió su formato en la edición de 2016 para pasar de 16 selecciones y 31 partidos a 24 y 51, respectivamente, a costa de restar emoción a la fase de grupos.

Y en 2018 nación la Nations League, con el fin de dar emoción a los tan criticados parones internacionales -visto lo visto, no se puede dar eso por conseguido-. Se juega en torno a dos temporadas, con una fase de grupos (dividida en cuatro divisiones, cada una con cuatro grupos) y compiten 55 selecciones.

Competiciones UEFA (selecciones) Eurocopa. Tradicionalmente eran 16 selecciones y 31 partidos, pero desde 2016 subió a 24 y 51, respectivamente. Nations League. Creada en 2018, entre las cuatro ligas y la fase final se juegan 160 partidos y compiten 55 selecciones.

Lo que ha ocurrido en la UEFA a nivel de competiciones de selecciones, se puede aplicar igualmente al reste de confederaciones. Y es que no hay torneo continental (Copa América, Copa Oro, Copa África...) que no haya incrementado su número de participantes y de partidos totales a lo largo del siglo.

Desapareció la Copa Confederaciones de la FIFA, que cada cuatro años ponía a competir a 8 países en 16 partidos. Su espacio es ocupado por el nuevo Mundial de Clubes del organismo internacional. En su lugar, a nivel selecciones UEFA y CONMEBOL revivieron la Finalissima para medir a sus campeones.

Otras competiciones (selecciones) Copa América. Si a comenzos de siglo la jugaban 12 países y había 26 partidos, en 2024 serán 16 y 32, respectivamente. Copa Oro. La competición de la CONCACAF ha pasado de 12 selecciones a 16 y de 19 partidos a 31. Copa África. Igual que la Eurocopa: pasó de 16 selecciones y 32 partidos (había 3/4 puesto) a 24 y 52. Copa Asia. El crecimiento más grande de las confederaciones: de 12 países y 26 partidos a 24 y 51, respectivamente. Finalissima. Dejó de existir la Confederaciones (8 países y 16 partidos) y ahora solo se juega esta final a partido único.

El gran cambio de la FIFA para la reina de las competiciones, el Mundial de fútbol, fue aprobado en 2017: de 32 equipos (como se constituía desde la edición de 1998) pasará a contar con 48 selecciones.

El nuevo formato fue oficializado en marzo de este año y será así: 12 grupos de cuatro equipos, clasificando el primer y el segundo de cada uno. También pasan los ocho mejores terceros, constituyendo una ronda eliminatoria de dieciseisavos de final que irá seguida de las otras tradicionales.

Y la otra apuesta, más controvertida, de la FIFA fue remodelar su Mundial de Clubes. Esta competición que se jugaba cada año y no tenía demasiada emoción pasará a disputarse en ciclos de cuatro años, empezando en 2025. En lugar de jugar siete equipos, lo harán 32 contando con la mayoría de campeones continentales de esos años y algunos en base a los rankings de las confederaciones (de Europa serán ocho).

Actualmente, para la edición de 2025 que se jugará en Estados Unidos (el anfitrión contará también con una plaza), están clasificados clubes como el Real Madrid, el Chelsea, el Manchester City, el Palmeiras, el Flamengo, el Fluminense o el Al Hilal. Heredará el formato de 32 equipos y 64 partidos del Mundial de países.

Competiciones FIFA Mundial. Desde 1998 participan 32 selecciones y se jugaban 64 partidos, pero a partir de 2026 crecerán los números hasta 48 y 104. Mundial de Clubes. La FIFA creará a partir de 2025 un gran Mundial de 32 equipos y 64 partidos. Hasta ahora solo había 7 equipos y 7 partidos.

A nivel nacional, las Federaciones también han encontrado nuevas fórmulas para rentabilizar sus competiciones aún más aumentando el número de partidos. En las ligas es complicado, pero el resto sí han ido sufriendo cambios. En España, la Copa del Rey volvió a cambiar de formato contando ahora con 115 equipos desde la primera eliminatoria. A comienzos de siglo, eran 63 participantes una vez finalizada la ronda previa.

Y el cambio más polémico, principalmente por el traslado a Arabia Saudí más que por el formato, fue el de la Supercopa de España. De ser una final a ida y vuelta pasó en 2020 a una Final Four que juegan campeones y subcampeones de La Liga y Copa, por lo que suele estar casi asegurada la presencia de Madrid y Barça para contentar al público saudí.

Competiciones en España La Liga. Las ligas nacionales, por suerte, mantienen su formato: 20 equipos y 380 partidos por temporada. Copa del Rey. De 63 participantes y 76 partidos se ha pasado a 115 equipos y 116 encuentros a partir de la primera eliminatoria. Supercopa de España. De jugarse una final a ida y vuelta se pasó en 2020 a una Final Four (4 equipos y 3 partidos).

