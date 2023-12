La UEFA, a la caza de los clubes de la Superliga: el TJUE no le deja sancionar, pero busca otras vías

Soplan aires de cambio en el fútbol europeo. El fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró como un monopolio el "abuso de posición dominante" de UEFA y FIFA, abriendo la puerta a la Superliga para la creación de una nueva competición. Ya hay listos 15.000 millones de euros (5.000 anuales) para su lanzamiento.

La justicia europea determinó que "las competiciones de fútbol interclubes, como la Superliga" no tienen que recibir una autorización previa de los principales organismos internacionales: "Las normas de la FIFA y de la UEFA [...] son contrarias al derecho de la UE", se lee en el fallo. La UEFA defiende que en 2022 aprobó unas normas nuevas y un procedimiento para autorizar las competiciones bajo los criterios que exige el TJUE.

Asimismo, la UEFA y la FIFA tampoco tienen potestad para castigar a los clubes que quieran participar en la Superliga: "Las normas que prohíben a los clubes y a los jugadores participar en la misma, so pena de sanciones, son ilegales", dice también con claridad el escrito. Esto se debe a que las facultades de estos entes no están sujetas a ningún criterio que garantice su carácter "transparente, objetivo, no discriminatorio y proporcionado".

La UEFA se quedó sin herramientas para sancionar a Real Madrid y FC Barcelona, como fue amenazando durante meses, y su discurso cambió. Aleksander Ceferin, su presidente, dejó el chascarrillo del jueves al emitir su primera valoración sobre el fallo del TJUE:

"No vamos a impedirles que la creen [la Superliga]. Pueden crear lo que quieran, espero que tengan una competición fabulosa con dos clubes [Madrid y Barça] lo antes posible y espero que sepan lo que están haciendo, algo que dudo", dijo Ceferin en una videoconferencia ante los medios y con otros dirigentes presentes, como Javier Tebas o Nasser Al-Khelaïfi.

La propuesta de formato de la Superliga

Ceferin, eso sí, invitó a salirse de sus competiciones a los clubes que quieren armar la Superliga: "O formas partes del sistema o no, nunca hemos dicho que no puedan salirse. Algunos quieren estar fuera del sistema y dentro a la vez, eso no puede ser. Todo el mundo es libre de salirse. Cualquier nueva competición debe cumplir con el mérito deportivo, la solidaridad, etcétera. Estas normas también protegen a los clubes de la UEFA. Mientras que siempre haya posibilidad de mejora, el fútbol sigue unido. No se pueden aprobar proyectos que ignoran estas cosas".

La postura de los impulsores no es otra que dar el paso de salirse del control de la UEFA cuando se lance la competición, que será "cuanto antes". En la Superliga, que la conformarán 64 equipos separados en tres divisiones (Star, Gold y Blue), la gobernanza y toma de decisiones será de los clubes participantes.

La UEFA, sin embargo, busca otras maneras de estrechar el cerco. Ceferin y compañía desvelaron sus cartas apenas un día después de la resolución del TJUE, con la información aparecida en Alemania sobre una posible sanción sobre el FC Barcelona. No sería por la Superliga sino por incumplimiento del Fair Play Financiero.

Según la investigación del diario Die Welt, las cuentas presentadas por el Barça el último otoño -con un beneficio neto de 304 millones de euros después de impuestos- no se ajustan a lo que exige la normativa UEFA. El organismo europeo solo computa aquellas operaciones que deriven directamente del negocio del fútbol y dejan fuera de la ecuación, en este caso, la tercera y cuarta palanca que usó el club para sanear su situación. La consecuencia sería la expulsión de la Champions League que, según miembros de la UEFA citados, podría ser "por dos o tres años".

Permisividad con City o PSG

El FC Barcelona no tiene constancia de esta posible sanción. Sorprende este volantazo de la UEFA, ya que considera que cumple con sus requisitos financieros, pero no tanto si se tiene en cuenta que la información sale a la luz tras el fallo del 'caso Superliga'.

Hay que recordar que este verano, cuando un informe realizado por inspectores de la UEFA recomendó sancionar al Barça por el 'caso Negreira', el organismo que preside Ceferin tuvo una actitud opuesta a la de ahora. En abril, Laporta y el presidente de la UEFA se reunieron, con el apoyo también a la Superliga sobre la mesa, y de ahí salió la decisión de no castigar al club azulgrana hasta que no se pronuncie la justicia española sobre los pagos al exvicepresidente de los árbitros.

La información que sale ahora sobre la posible actuación de la UEFA contra el Barça también ha reflotado viejas polémicas con clubes como PSG o Manchester City, con un largo historial de infracciones financieras. El TAS ya revocó en 2020 una sanción al City por Fair Play que le dejaría sin jugar la Champions alegando que los hechos "habían prescrito debido al período de cinco años previsto en el reglamento de la UE". Ahora el club inglés está acusado de 155 cargos por supuestamente incumplir las reglas de la Premier League. La resolución del caso del equipo mancuniano no se conocerá hasta el término de la temporada 2024/2025.

En 2022, The Times reveló que se esperaban sanciones por incumplir el Fair Play financiero para hasta 10 clubes. Entre ellos se encontraban PSG, Marsella, Inter de Milán, Roma, Juventus y también Barça. El club azulgrana no fue sancionado entonces y los casos del resto se saldaron con sanciones económicas. Aún así, la UEFA no perdió el rastro del club catalán hasta la fecha.

Presiones a los clubes

Es el panorama al que se enfrentan los clubes favorables a la Superliga y una de las razones por las que se cree que no han salido más apoyos públicos (a excepción del Nápoles). El rechazo con el que se encontró la competición de la UEFA, de las ligas nacionales y de la mayoría de equipos europeos era el esperado, aunque menos contundente que en 2021. Se contaba de antemano con esta situación al conocer las presiones, pero no por ello en esta ocasión se va a frenar el desarrollo de la competición.

Empieza un periodo de diálogo con los clubes. Bernd Reichart, CEO de A22, la empresa impulsora de la Superliga, desveló en una entrevista en COPE que "algunos que hoy [el pasado jueves] han dicho 'no' me han llamado para explicarse: 'Decimos no, pero aquí estamos'". Se abren las puertas para romper definitivamente el monopolio de la UEFA y ahora la Superliga se da un tiempo para anunciar los clubes que constituirán la nueva competición.

