Tensión en La Bombonera: tanganas, agarrones del cuello y un Messi muy frustrado contra Uruguay

Las eliminatorias sudamericanas se caracterizan por tener partidos altamente cargados de tensión. Cada parón de selecciones supone que salten chispas entre los jugadores de los diferentes combinados nacionales durante sus enfrentamientos y eso fue lo que ocurrió durante la disputa del Argentina-Uruguay.

Tanto la Albiceleste como la Celeste vivieron momentos de muchísima tensión sobre el césped debido a la alta rivalidad que hay entre los dos equipos. A lo largo del partido se vieron escenas que van más allá del fútbol, ya que se observaron fuertes entradas, agarrones y alguna que otra tangana.

Una de las situaciones más críticas en el terreno de juego se vivió en la primera parte del encuentro, en torno al minuto 20. Tras una falta sobre el atacante argentino Nicolás González se desató una gran trifulca sobre el terreno de juego que tuvo a Messi como protagonista. El '10' de la Albiceleste salió rápidamente a defender a su compañero, lo que dio lugar a un choque entre las dos selecciones.

Messi apareció como una exhalación y se enfangó como Mathías Olivera, que le estaba reclamando a Rodrigo de Paul algo sobre la acción. Entre los dos futbolistas saltaron chispas y tuvo que aparecer Mac-Allister para calmar los ánimos. Aún así, se vieron agarrones del cuello y momentos de mucha tensión sobre el césped de La Bombonera.

Por ello, Leo Messi fue uno de los primeros en hablar tras el partido. La estrella del combinado argentino se mostró muy serio ante los medios, aunque optó por no hurgar en la herida tras haber perdido y aseguró que siempre hubo respeto entre los dos equipos más allá de las imágenes vistas sobre el campo.

"Contra Uruguay siempre es así. Prefiero no decir lo que pienso, pero estos jóvenes tienen que aprender de los mayores porque este Clásico siempre fue intenso pero con respeto", espetó el astro argentino a la prensa, nada más finalizar el encuentro, para explicar lo ocurrido.

No se quedó ahí Leo Messi, que también quiso analizar algunas de las claves por las que perdieron claramente frente a Uruguay. "Nos costó jugar, son intensos, rápidos y físicos. No pudimos encontrar la manera de tener la pelota y tener posesiones largas", resumió. "Nos tocó perder, es una prueba. Hay que levantarse y hay que hacer un buen partido en Brasil. Los partidos contra Brasil son clásicos, tenemos que levantarnos y jugar en Maracaná no es fácil", resumió.

Derrota de Uruguay

Argentina vio cómo su gran racha en La Bombonera se truncó de manera abrupta en La Bombonera. La Albiceleste se vio superada desde el primer momento contra Uruguay y acabó claudicando en uno de sus feudos fetiches contra un rival que se mostró más contundente desde el primer momento.

El triunfo de los pupilos de Bielsa terminó con la racha que tenía Argentina, que se encontraba invicta desde que ganase el Mundial de Qatar. Además, Uruguay logró su particular doblete, ya que se deshizo en la última fecha de Brasil, por lo que se consolida nuevamente como uno de los combinados más potentes de Sudamérica.

