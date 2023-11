Xavi responde a las duras palabras de Gündogan: "Estamos de acuerdo con él, no hay polémica"

Xavi Hernández atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido contra la Real Sociedad. El técnico del FC Barcelona analizó la situación del club y tocó varios de los temas más candentes. Uno de ellos fueron las palabras de İlkay Gündoğan tras El Clásico frente al Real Madrid.

El futbolista alemán se mostró muy crítico con la imagen dada con el conjunto culé tras perder al recibir dos goles en la segunda parte de Jude Bellingham. Una situación que dejó entrever ciertas rencillas dentro del vestuario. Aún así, Xavi Hernández quiso quitarle importancia a sus declaraciones.

Además, el técnico del FC Barcelona se mostró muy contento del regreso de Pedri. El joven jugador canario regresa a una lista 71 días después al haber superado una lesión en el recto anterior de su pierna derecha. Una vuelta que refuerza el centro del campo de Xavi Hernández.

Real Sociedad

"Tenemos un test de alto nivel. Es un rival de nivel de Champions. Hace muy bien las cosas, en defensa, ataque, intensidad. Imanol es uno de los mejores entrenadores de la categoría. Juegan muy bien al fútbol. Tras la derrota contra el Real Madrid, el equipo ha dado un paso adelante en los entrenamos. Tenemos que reaccionar".

Gündogan

"Nunca he visto conformidad, no está en el ADN Barça. Estamos para la excelencia y para ganar. No hemos visto polémica por sus palabras. Estamos de acuerdo con él. Perdimos por errores nuestros, desconexión y concentración. Pensamos con Gündo. No hay polémica en el vestuario. Pero él lo ha aclarado".

Ilkay Gündogan celebra su gol en El Clásico frente al Real Madrid.

Pedri

"No se ha dilatado su regreso, son los plazos. Es muy buena noticia que esté en el equipo. Lo veo preparado. Su vuelta es una gran noticia. El objetivo es que todos estén bien físicamente. Trabajamos muy bien la prevención de lesiones. Ojalá él y todos tengan continuidad".

De Jong

"La sensación es de rabia. Jugamos bien y perdemos un partido que teníamos controlado. No dominamos los detalles, y por eso perdimos. Enfado, enojo, rabia... mañana hay otro test y no hay nada perdido. Menos mal que no era una eliminatoria de Champions. Hay tiempo de subsanar el error".

Sentir del vestuario

"En las situaciones buenas y las no buenas, los veteranos deben dar la cara. Pero nunca le he tenido que decir nada a los jugadores sobre la actitud. Nunca. Pero esto es el Barça y hay máxima presión y exigencia. Los capitanes saben de qué va esto. El equipo tiene hambre".

Crítica

"Esto es el Barça. El Barça es esto, si jugamos bien, vamos al resultado... si ganamos 3-0 que podían ser 5. Es un tema cultural de los catalanes: queremos la excelencia siempre. Y esto no siempre se puede. Esto es un deporte. A veces non siempre estás de 10. Buscaremos la excelencia, pero esto es un proceso. Cada semana hay una nota. Esta semana estamos de 3 e igual otra es de 8. Pues ni tanto ni tan poco. No doy autocomplacencia. Exijo. Hay crítica, pero esto es el Barça. El entrenador del Barça no gusta a todo el mundo. No estoy enojado".

Polémica con Gündogan

"Expresó el enfado que tenemos todos dentro. Su cultura es otra. Esto funciona así. No hay polémica".

Balón de Oro

"Es un tema de votación. No hay debate. Esto funciona así. En el 2010, los votos fueron muy repartidos. Estaba Iniesta, Villa, Piqué, Puyol... los votos fueron repartidos. Cuando salió el sobre y fue Messi pensé que era de justicia. Messi es el mejor futbolista de la historia".

