El gesto polémico de Gündogan en la gala del Balón de Oro: se quitó de la foto de grupo del Barça

La gala del Balón de Oro celebrada este lunes en París dejó varias imágenes destacadas. Una tuvo que ver con el FC Barcelona y estuvo protagonizada por Ilkay Gündogan, su fichaje estrella del pasado verano. El centrocampista alemán estaba entre los 30 nominados a mejor futbolista de la temporada por su rendimiento con el Manchester City.

Gündogan ya había estado en el foco los días previos por sus duras palabras tras la derrota culé en El Clásico. Y es que el jugador germano criticó la actitud de algunos de sus compañeros a los que parecía no afectar un pinchazo como el sufrido en Montjuïc ante el Real Madrid.

"Quiero ser honesto, pero sin pasarme porque no quiero decir algo que no debería. Vengo del vestuario y obviamente la gente está decepcionada. Después de un partido tan importante y un resultado innecesario me gustaría ver más enfado y decepción. Y esto es parte del problema, tienen que aflorar más emociones cuando pierdes", dijo. 48 horas después dejó otro gesto cuanto menos llamativo.

[Aitana Bonmatí, del fútbol de calle al Balón de Oro: la estrella que no quiso dejar Sant Pere de Ribes]

Ocurrió en la alfombra roja previa a la gala del Balón de Oro. Los protagonistas iban llegando poco a poco y la comitiva del Barça se reunió a la vez: jugadores y jugadoras, técnicos del equipo femenino y directivos con Joan Laporta a la cabeza. Todos estaban preparados para hacerse una foto de grupo, pero repentinamente Gündogan se fue de ella.

Algunos como Alejandro Balde, Patri Guijarro o el vicepresidente Rafa Yuste parecían no dar crédito con lo que hizo Gündogan por sus miradas. El alemán se cruzó la alfombra roja por delante del resto de integrantes del grupo del Barça y se quedó sin aparecer en la foto de grupo.

Los jugadores del @FCBarcelona_es también están en París 🙌



Balde, Ter Stegen y Gündoğan llegan a la alfombra roja #BallonDor pic.twitter.com/Uu1vFLGdcl — DAZN España (@DAZN_ES) October 30, 2023

Este gesto unido a su mensaje tras El Clásico ha activado las alarmas en el entorno culé. Gündogan ya lanzó una advertencia el sábado: "Tenemos que dar un paso muy grande en este aspecto porque, si no, el Real Madrid o incluso el Girona se van a escapar [en La Liga]".

"No vine aquí para perder este tipo de partidos o permitir que se abran estas brechas. Yo también tengo responsabilidad como jugador veterano para no permitir que el equipo deje que pasen estas cosas. Necesitamos resistencia", añadía después del Barça - Madrid.

Gündogan y su reacción más sincera después de perder ante el Real Madrid 🔊



💭 "Me gustaría ver más enfado y decepción. Y esto es parte del problema.



🎙️ "No vine aquí para perder este tipo de partidos"



🎥 @Bergareche14pic.twitter.com/UwOEMbDMUs — DAZN España (@DAZN_ES) October 29, 2023

Las palabras de Gündogan en la gala

Gündogan también dejó declaraciones en la gala del Balón de Oro valorando su presencia en ella: "Estoy orgulloso de que haya tantos jugadores hoy del Manchester City. "Representa mucho para mí estar aquí por primera vez, pero esto muestra si hubo éxito con tu equipo y club. Estoy muy feliz. Terminar el capítulo del City ganando la Champions fue increíble", dijo el alemán, 14º en la votación del galardón.

También se mostró más cariñoso con el Barça con sus palabras: "Hay algunos compañeros aquí y espero que la próxima vez podamos venir más jugadores del Barça. Los últimos dos meses fueron buenos para mí personalmente y también para mi familia. Estoy viviendo uno de mis sueños: jugar con el Barça y espero también tener un buen año aquí", celebró.

Sigue los temas que te interesan