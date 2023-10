El gobierno israelí no autoriza a su selección a viajar para disputar su partido ante Kosovo

El conflicto entre Israel y Palestina está afectando también al deporte. Y es que el encuentro entre Kosovo e Israel, que se debía jugar este próximo domingo 15 de octubre, ha quedado finalmente suspendido hasta nueva orden.

El motivo del aplazamiento ha sido la desautorización del gobierno israelí de que su selección se desplace al país kosovar. De esta manera, la UEFA deberá buscar una nueva fecha para que se dispute este partido correspondiente a la clasificación para la próxima Eurocopa de 2024.

Este choque será el segundo que se suspenda del combinado israelí. También debía jugar este jueves frente a Suiza, pero la situación del país impide que se dispute cualquier tipo de evento. Ahora, la UEFA deberá buscar un hueco en el calendario para que se lleven a cabo ambos choques ya que la Eurocopa se disputa este próximo verano.

En busca de su debut

Israel está encuadrado en el grupo I para clasificarse al próximo Europeo. Un grupo que comparte con Suiza, Rumanía, Kosovo, Bielorrusia y Andorra, y en el que los de Alon Hazan están bien colocados. Ahora mismo son terceros con once puntos en seis partidos disputados. Suiza y Rumanía, los dos que ahora mismo tendrían el billete a la fase final, suman 14 y 12 puntos respectivamente.

El conjunto israelí acumulaba cuatro partidos consecutivos sin perder y tan solo había caído ante Suiza. Ahora, su futuro en la máxima competición europea está en el aire por factores que nada tienen que ver con lo deportivo. Hasta el momento Israel no ha disputado ninguna Eurocopa. En 1994 se convirtió en miembro de la UEFA, pero no ha sido capaz de clasificarse a ninguno de los siete Europeos a los que ha podido. Además, su experiencia en Mundiales también es mínima. Tan solo ha participado en una edición, la de 1970, donde cayó a las primeras de cambio después de no ganar ningún partido.

Donde si ha tenido éxito es en la Copa de Asia. Salió campeón en 1964 y quedó segundo en 1956 y 1960. Quedó tercero en 1968 en la que fue su última participación antes de salirse de la AFC.

