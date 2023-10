Así forzó Luis Enrique a Verratti a salir del PSG: "Eres el prototipo de jugador que detesto"

Una de las ventas más sonadas del PSG durante el pasado mercado de fichajes fue la de Marco Verratti. Tras diez temporadas en el conjunto francés, el centrocampista italiano se marchó traspasado al Al Arabi qatarí por 45 millones de euros. La decisión de que abandonara el club fue de Luis Enrique. Ahora se revelan polémicos detalles de cómo se forjó la salida.

Le Parisien ha desvelado el duro mensaje que Luis Enrique le trasladó a Verratti para que este entendiera que lo mejor era buscar una salida. Lo que el técnico le habría dicho al jugador italiano, según el citado rotativo, fue: "Eres el prototipo de jugador que detesto".

A esta frase hay que unir otros gestos de Luis Enrique que no hacían más que dejar entrever que Verratti no entraba en sus planes. Durante la pretemporada, el exseleccionador español no dio una sola titularidad a un jugador que hasta no hacía mucho era un fijo en el equipo parisino.

Verratti había sido señalado por los ultras del PSG. Con la relación con los aficionados rota, su historial de lesiones y de altibajos siempre bajo sospecha de sus hábitos fuera de los terrenos de juego, Luis Enrique forzó al centrocampista a cerrar su etapa como futbolista en París.

La despedida de Verratti fue algo fría para el tiempo que pasó en el club y ahora milita en las filas de un equipo qatarí. El PSG, por su parte, ya tenía fichado a su reemplazo: el uruguayo Manuel Ugarte.

El PSG de Luis Enrique

El PSG de Luis Enrique ha firmado el peor debut desde que en 2011 desembarcaron los cataríes a orillas del Sena. Cuatro victorias en ocho partidos oficiales, una de ellas en Champions League, contrastan con un equipo que acostumbra a apabullar su campeonato desde el inicio y que la pasada campaña fue líder desde la primera jornada hasta la victoria final.

El equipo ha dado la talla contra los rivales de más entidad, como el Olympique de Marsella o el Borussia Dortmund, pero ha bajado los brazos ante equipos modestos, como el Clermont, que le arrancó un empate el pasado sábado.

Kylian Mbappé y Luis Enrique, con el PSG EFE

El PSG busca la regularidad que pasa por encontrar al mejor Mbappé. El atacante ha logrado ocho goles en siete partidos, lo que ha empezado a alimentar la tesis de la dependencia del delantero, que el propio Luis Enrique se ha encargado de minimizar.

Pero el jugador está lejos de sus mejores actuaciones y su entorno ha filtrado que se debe a su irregular preparación. El delantero se pasó más de tres semanas en el dique seco por decisión de la dirección, que pretendía obligarle a renovar su contrato o salir del club.

