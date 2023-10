Las collejas de Yuri a Kubo que no se vieron en España y ha sacado a la luz la televisión de Japón

El derbi vasco celebrado este fin de semana cayo del lado de la Real Sociedad (3-0) y tuvo un protagonista destacado, Take Kubo. El jugador japonés del equipo que dirige Imanol Alguacil volvió loca a la defensa del Athletic, especialmente a Yuri Berchiche. Autor del segundo gol de los txuri-urdin, tuvo también un momento caliente en el campo con el lateral rojiblanco.

Fue revelado por el propio Kubo al término del partido, en una entrevista a pie de campo: "Iba tranquilo hacia mi campo y me ha pegado dos collejas. Me he dado cuenta de que ha sido Yuri, que estaba muy caliente", denunció el futbolista de la Real. En la retransmisión del partido solo se vio un momento en el que el nipón se quejaba al colegiado.

Take explicó que él no se "quería meter, lo que pasa es que me ha pegado dos hostias". "Si yo me caigo ahí, a lo mejor es roja. Pero yo no me quería caer, quería ser prudente. He ido a reclamarlo, nada más", añadía sobre una escena que el espectador español no pudo ver tampoco en diferido.

Estalló la polémica acerca de esta situación cuando el vídeo de una cadena de televisión japonesa sí mostró el momento en el que Yuri Berchiche daba las dos collejas a Take Kubo durante el partido. Se confirmaba así la versión del jugador de la Real y en redes sociales se preguntaban por qué no se había visto la escena en España.

En cuando a los protagonistas, ninguno de los dos ha echado más leña al fuego. La Real disfruta de la victoria en casa en el primer derbi vasco de la temporada. Los blanquiazules, con este resultado, adelantaron al Athletic en Liga. La Real es quinta en la competición doméstica, con 15 puntos, con uno más que el equipo de San Mamés, 6º con 14 puntos.

Posteo esto de la TV japonesa porque adivinas en qué país no las dieron… pic.twitter.com/OXROf2FQSw — Oier Fano Dadebat (@oierfano) October 1, 2023

