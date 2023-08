Jordi Alba deja la Selección dos meses después de ganar la Nations League

Jordi Alba pone punto y final a su trayectoria como futbolista de la Selección. El lateral español deja el combinado nacional con 93 internacionalidades a sus espaldas y dos títulos en su haber.

El futbolista del Inter de Miami aún no se ha pronunciado de forma oficial pero, según apuntan varios medios, comunicó su decisión a la Federación hace unas semanas tras dejar el FC Barcelona y marcharse a Estados Unidos.

La llamada de junio, para la Final Four, le sorprendió. Había decidido ya dejar el Barcelona para dejar paso las nuevas generaciones. Al convertirse en jugador del Inter de Miami, Jordi Alba entendió que no era posible seguir ligado a la selección. El calendario estadounidense no se detiene en las fechas FIFA por lo que complicaba mucho las cosas.

De esta manera, el futbolista catalán de 34 años deja la selección española tras disputar 93 partidos con la Absoluta. Debutó el 11 de octubre de 2011 en un encuentro de clasificación para la Eurocopa 2012 y disputó su último encuentro en la final de la Nations League frente a Croacia el pasado 18 de junio.

En su haber quedarán dos títulos con la Selección (Eurocopa de 2012 y Nations League 2023) y un total de 10 goles y 22 asistencias. Además, el futbolista del Inter de Miami se va con tres Eurocopas y tres Mundiales disputados.

Último gran servicio

Jordi Alba guardará con cariño el que fue su último partido con la selección. Fue el pasado 18 de junio en la final de la Nations League frente a Croacia. El ex del Barça no solo disputo los 120 minutos del partido sino que portó el brazalete de capitán.

Él fue también quien levantó la copa al cielo de Róterdam. Un colofón a una gran trayectoria del que ha sido dueño del lateral izquierdo de la selección durante más de 10 años.

El de la Nations League no fue el único título de Jordi Alba. También estuvo presente en el último coletazo de la gran generación española de fútbol que culminó con la Eurocopa 2012. Un torneo, el primero de Alba en la Selección, en el que el lateral fue figura indiscutible en el dibujo de Vicente del Bosque.

Aquel torneo terminó con una exhibición de España ante Italia en la final. La Selección venció 4-0 y Jordi Alba fue el autor de uno de los goles. Marcó el segundo de la noche en una cabalgada marca de la casa y definiendo con maestría ante uno de los mejores porteros de la historia: Buffon.

