Los audios de la madre de Luis Rubiales durante su huelga de hambre: "No puedo ver a nadie"

"No puedo estar sola porque me puedo marear". Estas son las palabras de la madre de Luis Rubiales a una amiga durante su huelga de hambre indefinida en el interior de la parroquia de la Divina Pastora de Motril, Granada.

Durante la tarde del martes, la cadena Cope accedió en exclusiva a varios audios de WhatsApp de una conversación mantenida entre la madre de Luis Rubiales y una amiga.

En los distintos mensajes de voz la amiga animó a Ángeles a no recibir a gente: "Si tú ves que alguien quiere venir, por favor dile que no venga". Sin embargo, la amiga se encontró con la sorpresa de que estaba acompañada: "No, no estoy sola, estoy con mi cuñada, que ella entró conmigo y yo no puedo estar sola porque me puedo marear".

[La madre de Rubiales se encierra en una iglesia en huelga de hambre por la "cacería" contra su hijo]

Ángeles pasó la noche del lunes encerrada en la Iglesia Divina Pastora de Motril, lugar donde este martes a las 20:00 tendría lugar la celebración de una misa. La expectación en la puerta de la parroquia era total, pero Ángeles no apareció en ningún momento. Algo que ya le comunicó a su amiga en uno de los audios: "Me ha dicho el médico que me van a apartar ahora. Cuando digan la misa me van a quitar de aquí para que no sepa nadie dónde estoy", afirma.

Concentración en Motril

Durante la tarde del lunes varios familiares y alrededor de 60 vecinos del pueblo granadino de Motril se concentraron para mostrar su apoyo a Luis Rubiales. Allí, se pudieron ver numerosas pancartas que defendían a su paisano y criticaban a Jenni Hermoso. mantuvieron que todo se estaba exagerando.

La mayoría de los carteles tenían como fin una crítica a Jenni Hermoso: "Jenni, ¿por qué no dices la verdad? Stop cacería" o "La verdad solo tiene un camino ¡Jenni, se sincera!" eran los mensajes más recurrentes.

Imágenes de la concentración en Motril a favor de Rubiales.

Una de las presentes durante el acto fue Vanesa, prima de Rubiales. Casi entre lágrimas se quejó de que todo se había ido de las manos: "Dar un beso consentido a una persona en un Mundial, en un momento de euforia y felicidad... ¿Eso es acoso sexual? Es muy fuerte. Ella llegó allí y lo cogió en brazos. Luis se equivocó, sí, a lo mejor tuvo un gesto desagradable en el palco, pero este linchamiento mundial... Se le ha tenido que caer la cara de vergüenza al mundo entero", afirmó.

Sigue los temas que te interesan