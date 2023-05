Asaltan la casa de Justin Kluivert, futbolista del Valencia, y golpean a su pareja

Otro futbolista más de La Liga ha sido víctima de un asalto con robo en su domicilio. Se trata de Justin Kluivert, futbolista cedido en el Valencia. Tres encapuchados irrumpieron durante la noche de este miércoles en su casa, situada a las afueras de la ciudad del Turia, golpearon a la pareja del jugador y se llevaron un botín de joyas y relojes calculado en un valor de 160.000 euros.

El portal Valencia Plaza dio más detalles sobre el suceso. El asalto inició cuando la suegra de Kluivert volvía a casa tras haber salido a pasear al perro por la noche. Uno de los asaltantes la retuvo y los otros dos accedieron a la vivienda y subieron a la parte superior, momento en el que se produjo la agresión a la pareja del futbolista.

Fue la novia de Kluivert la que, tras verse obligada a descubrir los objetos de valor que había en la casa, dio el aviso a las autoridades sobre el suceso. Los primeros en aparecer fueron dos vigilantes de seguridad de la urbanización y luego la Guardia Civil, según la cual el asalto duró cinco minutos. Los encapuchados escaparon antes de llegar la policía.

Kluivert, en Mallorca

A Justin Kluivert, hijo del exfutbolista de Barcelona y Valencia Patrick Kluivert, le pilló el incidente lejos de casa. El delantero se encontraba en Mallorca, concentrado con su equipo para afrontar este jueves el partido correspondiente a la jornada 36 de La Liga.

La pareja de Kuivert solo sufrió heridas leves y el futbolista se quedará en Mallorca para la disputa de este jueves del partido contra el equipo bermellón. El Valencia tiene la oportunidad de amarrar la permanencia tras haber sumado el pasado domingo tres puntos por la victoria ante el Real Madrid, un partido marcado por los ataques racistas a Vinicius.

Justin Kluivert, durante un viaje del Valencia Valencia CF

Justin Kluivert fue de los primeros jugadores valencianistas que salieron en defensa de Vinicius ante los insultos. "Esto no es posible, lo sabemos y no me gusta. Pido disculpas de parte de todo el Valencia, esto no puede ser y ya", dijo ante los medios tras el partido. Tres días después, al jugador neerlandés le ha tocado pasar por un nuevo episodio traumático.

Los hechos tuvieron lugar en la urbanización Torrenconill de Bétera, zona que ya se ha visto salpicada por robos a casas de jugadores del Valencia y el Levante. Samu Castillejo fue el último en verse afectado por un caso similar. En agosto de 2022, en su debut con el equipo che, unos ladrones asaltaron su casa para llevarse cosas "materiales, personales y sentimentales", según denunció el propio futbolista.

