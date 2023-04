Rayo - Barcelona, La Liga en directo: resultado, goles y resumen

Apodo de jardinero: "Me da la risa. Esto no es de ahora. No voy a parar. Mejor jardinero que otra cosa. Me lo tomo a broma. Y es así. Que me llamen muchos años. No pararé. En unos años nos echaremos las manos a la cabeza diciendo 'cuando no había tiempo efectivo', 'cuando podían encharcar el césped o ponerlo alto'".

Renovación: "Tengo un año más de contrato. Hemos estado hablando. Tengo muy buena relación. No habrá ningún tipo de problema".

Sobre Gavi: "No me ha dado la sensación de que le peguen más. Él no huye del contacto. Es físicamente muy fuerte. Le decimos, cuando tiene una amarilla, que tenga cuidado. El otro día, con una desde el minuto 1, aguantó bien".

[Todas las declaraciones de Xavi Hernández, aquí]