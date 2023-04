Barcelona - Atlético Madrid, La Liga en directo: resultado, goles y resumen

Piropos a Simeone: "Aunque no lo parezca porque tenemos estilos muy diferentes, tengo mucha admiración por el 'Cholo'. Hay que valorar lo que ha logrado con el Atlético de Madrid y lo que transmite a sus jugadores".

Césped y horarios: "A mi se me critica por todo, pero no me molesta nada. No voy a cambiar de opinión por los 'memes': me molesta jugar con sol y nos perjudica jugar con el césped alto y seco. No voy a parar hasta que haya una norma con exactitud para la superficie. No me tengo que callar, tenemos que insistir en esto. En golf, en baloncesto es así... La superficie es fundamental para el espectáculo. El resultado (contra el Getafe) es error nuestro, si queremos espectáculo hay que cuidar el césped. Repito, me dan igual los 'memes'".

Leo Messi: "No estoy pendiente de estos temas. Yo tengo que estar por temas deportivos, es lo que me toca. No tengo que pensar en el año que viene ni en fichajes que nos pueden afectar durante la semana. No es el momento de hablar de Leo".