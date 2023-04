Laporta no convence a LaLiga en la Asamblea: "No ha aclarado nada del 'caso Negreira'"

Era el momento más morboso y esperado de la Asamblea Extraordinaria de LaLiga: el encuentro de Javier Tebas, presidente de la patronal, y Joan Laporta, su homólogo en el FC Barcelona. Con el 'caso Negreira' sobre la mesa, la comparecencia del dirigente azulgrana era el tema del día de la reunión con los clubes.

El escándalo de los pagos del Barça al vicepresidente de los árbitros fue el tema sobre el que giró esta reunión extraordinaria. El objetivo principal era escuchar las explicaciones en primera persona de Laporta. El presidente culé dio dos días antes una rueda de prensa incendiaria en la que atacó a Tebas, llamándole "irresponsable", y también al Real Madrid, al que apodó "el equipo del Régimen".

El Real Madrid, personado como acusación particular en el proceso judicial, estuvo representado en la reunión por la figura de su director general y mano derecha de Florentino Pérez, José Ángel Sánchez. En mitad del conflicto entre clubes, Laporta y el directivo blanco mantuvieron una conversación cordial junto a otros dirigentes antes de iniciarse la Asamblea. Mao Ye, CEO del Espanyol, se sentó después entre ellos.

Asamblea Extraordinaria de LaLiga con motivo del 'caso Negreira' y los árbitros españoles

Laporta dispuso de 20 minutos frente a Tebas y los otros 41 clubes de Primera y Segunda División para dar su versión del 'caso Negreira': "En resumen, es lo que dijo en la rueda de prensa. Laporta ha defendido que no querían influir. Y los clubes, en su mayoría, con respeto y sin ser un interrogatorio, han dicho que no es normal ni habitual, que esos pagos no eran correctos y se deben investigar", reveló el presidente de LaLiga en la rueda de prensa posterior a la Asamblea.

"Laporta no ha aclarado nada. No ha convencido en sus explicaciones y esto seguirá donde corresponda, en los juzgados en España y en la UEFA", expuso Tebas sobre las conclusiones que dejó la intervención del presidente azulgrana.

[LaLiga quiere cambiar el modelo arbitral y bajar los sueldos de los colegiados]

Algunos dirigentes intervinieron, como el CEO del Atlético de Madrid Miguel Ángel Gil Marín. No lo hizo el Real Madrid, que esta vez no fue mencionado por Laporta en su discurso. Tebas rebajó la crispación con el presidente culé: "Cuando estás cerca de uno, el tono baja un nivel [...] Convencerá o no, pero ha dado la cara", expresó.

Tebas anunció que han pedido que Enríquez hijo (Javier Enríquez Romero) "sea investigado". El presidente de LaLiga dijo que no cree "que el Barcelona comprase árbitros, pero hay indicios de que los pagos querían influir. La mera intención puede ser conducta punible", zanjó sobre el 'caso Negreira'.

El Régimen, Messi...

En la rueda de prensa también le preguntaron a Tebas sobre la polémica entre Barça y Madrid por cuál era "el equipo del Régimen". El presidente de LaLiga no entró al trapo, pero sí dejó una llamativa respuesta: "Me recordó cuando tenía 19/20 años y salía de juerga con mis amigos. discutíamos de esto: quién era el equipo del Régimen. Era eso, un debate interesante a las 5 de la mañana. No podemos discutir ahora quién es el equipo del Régimen".

La cuestión que cerró su comparecencia fue la posible vuelta de Leo Messi al Barça: "Ojalá", dijo. Aunque avisa: "Hoy no se puede inscribir, pero queda tiempo. El Barça tiene posibilidades de hacer movimientos para que pueda entrar Messi".

