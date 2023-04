El susto de Szczesny tras retirarse por un dolor en el pecho en mitad del partido: "Está todo bien"

Momentos tensos y llenos de suspense los que se vivieron durante la disputa del partido entre la Juventus de Turín y el Sporting de Portugal. En la recta final de la primera mitad, Szczesny, portero del conjunto italiano, tuvo que ser sustituido por unos fuertes dolores en el pecho y visiblemente aturdido ante la mirada atónita de sus compañeros y rivales.

El guardameta polaco de la Juve se sintió indispuesto durante el tramo final del primer tiempo debido a que no podía respirar y se tuvo que retirar del terreno de juego para ser atendido por los servicios médicos del club. Una imagen que dejó en vilo a todos los presentes en el estadio.

De hecho, Szczesny fue arropado por sus compañeros mientras se marchaba entre lágrimas debido al miedo de que algo le estuviese ocurriendo. Por suerte, todo quedó en un susto para internacional polaco. Un susto tremendo que ha aquejado en una anécdota tras sus palabras después del encuentro.

Szczesny tuvo que ser sustituido al final de la primera parte al sentir un dolor en el pecho. La Juve ha comunicado que se encuentra bien. #UEL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/xZsi5jzp36 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) April 13, 2023

Una vez se le realizaron las correspondientes pruebas, la Juventus de Turín confirmó que el portero estaba en perfecta condiciones a través de un mensaje en sus redes sociales. "Todo está bien", escribía el conjunto italiano para descartar cualquier problema.

El principal motivo del fuerte dolor en el pecho de Szczesny fue una taquicardia. Sin embargo, el electrocardiograma realizado nada más ser sustituido descartó cualquier problema en el corazón del futbolista. Una grata noticia para el polaco, que ha visto cómo el mundo del fútbol se volcaba con él durante los minutos llenos de suspense.

Dopo un primo controllo, tutto ok per Tek 💪🏻 pic.twitter.com/bYHDT6VUHF — JuventusFC (@juventusfc) April 13, 2023

El Sporting de Lisboa también quiso mandarle un mensaje de apoyo a través de sus redes sociales en una muestra de deportividad. "Força, Szczęsny", escribía el conjunto portugués en su mensaje.

Habló tras el partido

Tras confirmarse que todo fue un susto, Szczesny habló para Sky Sports a la finalización del encuentro y aludió a que tuvo un pequeño ataque de ansiedad, lo que le llevó a tener ese dolor en el pecho y ser sustituido por Mattia Perin antes de que acabase la primera parte. Además, quiso quitarle peso al asunto.

"Hicimos revisión médica, está todo bien. Estaba preocupado, no podía respirar pero ahora me siento bien. Las pruebas confirmaron que no hay problema. Tuve un poco de ansiedad, pero los controles dijeron que está todo bien. La verdad es que había visto a Mattia muy bien en el entrenamiento, me cansé y le dejé el puesto él entró haciendo un doble milagro, así que le felicito", declaró entre bromas a la televisión.

Sigue los temas que te interesan