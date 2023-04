Mané, suspendido por agredir a Sané y el Bayern Múnich no descarta rescindir su contrato

A Sadio Mané le va a salir cara su agresión a Leroy Sané, su compañero en el Bayern Múnich. El delantero senegalés se ha quedado fuera del equipo para el partido de este fin de semana en la Bundesliga contra el Hoffenheim. Así lo ha anunciado el club, que también le sanciona con una multa y podría no quedarse solo en eso.

Mané le propinó un puñetazo en la boca a Sané tras la derrota del Bayern por 3-0 ante el Manchester City después de que ya tuvieran una discusión en el campo. n el minuto 83, el senegalés corrió pidiendo un pase de profundidad mientras que el alemán quiso jugar en corto con él, lo que generó un enfrentamiento de palabras y gestos entre los dos jugadores.

Luego en el vestuario Mané, que estaba molesto por la forma como Sané había hablado con él, lo buscó y le propinó un puñetazo en el labio. Los otros jugadores del Bayern intervinieron e impidieron que la pelea continuara.

El Bayern ha tomado cartas en el asunto por el incidente y ha castigado al que fuera su fichaje estrella del pasado verano. De momento, este fin de semana no jugará: "La razón es una mala conducta de Mané después del partido de la Liga de Campeones del FC Bayern en el Manchester City. Además, Mané recibirá una multa", anunció la entidad germana.

Mané llegó a Múnich hace unos meses procedente del Liverpool. El club bávaro pagó 32 millones de euros por el delantero, siendo el elegido para reemplazar a Robert Lewandowski tras la salida de este rumbo a Barcelona. Sin embargo, su rendimiento a esta altura de la temporada no ha cumplido con las expectativas (11 goles en 32 partidos).

Sadio Mané nicht im Kader gegen Hoffenheim. — FC Bayern München (@FCBayern) April 13, 2023

El futuro de Mané

La suspensión es un serio aviso para Mané. El Bayern se sigue jugando el liderato de liga frente al Borussia Dortmund, pero ha antepuesto el bienestar de su vestuario al hecho de contar con el senegalés esta jornada. El siguiente partido para el equipo que dirige Thomas Tüchel es la vuelta contra el City, por lo que será clave ver si el club decide extender el castigo sobre su estrella o no.

Mané tiene contrato hasta 2025. Sky Sports asegura que el Bayern no descarta la rescisión de este, aunque en este punto parece la opción más remota. El jugador ya se habría disculpado con Sané. Aún así, en el club no están contento con la actitud del jugador, que ya vivió algún momento tenso con Julian Nagelsmann. Todo parece encaminado a que el ex del Liverpool vuelva a cambiar de aires en verano.

