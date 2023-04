La grave amenaza a Mbappé de un 'socio' de Messi: "Si se me escapa, le sacan en ambulancia"

Tensión en el fútbol de Francia. El PSG es líder de la Ligue-1 con seis puntos de ventaja sobre el Lens, que no renuncia al título a ocho jornadas del final de la temporada. Entremedias se mantiene abierto el eterno conflicto con Kylian Mbappé, que también afectaría al futuro inmediato de Leo Messi en el club galo.

Messi acaba contrato con el PSG en junio y todo hace indicar que no firmará una ampliación de contrato. En el Parque de los Príncipes no ven sostenible mantener su ficha actual -por debajo de la de Mbappé y Neymar- y en el estadio se le han silbado en más de una ocasión en las últimas semanas. Situación límite.

En mitad de todo ha salido a hablar Facundo Medina, defensa argentino que juega en el Lens y que ya ha sido internacional con el combinado que dirige Lionel Scaloni. En una entrevista para el medio Son Aviones, el central lanza una grave amenaza de cara al partido que este fin de semana medirá en París al PSG y al Lens en un duelo clave por la pelea por el título de la Ligue-1.

Medina, que se verá las caras con Messi en el campo, habla con un gran respeto sobre él. Nada que ver con las palabras que dedica a Mbappé, compañero de Leo y también el principal enemigo argentino en la final del Mundial que se jugó en diciembre en Doha. El del Lens fue uno de los reservas que Scaloni llamó en la preparación de la cita.

Sus polémicas palabras fueron: "Si Messi se me escapa lo agarro de la camiseta, pero a Mbappé lo sacan en ambulancia". Facundo Medina habla de ir al límite con Mbappé durante el partido hasta el punto de dejar caer que lo lesionaría con tal de frenar sus intentonas en ataque.

Facundo Medina, con el Lens Reuters

Facundo Medina también habla en esa entrevista de sus orígenes: "Yo llegué a River a los 10 años. Ellos me criaron, ellos me formaron, porque antes era un cabeza de termo, más que ahora. Me educaron mucho y me bancaron muchas cosas que yo hice mal", dijo el argentino sobre su pasado en River Plate".

Por último, deja una anécdota sobre la vez que le llamó Scaloni para ir con la absoluta de la Albiceleste en 2020: "Me llamó un número desconocido, mirá si era uno del barrio que me quería manguear, ni loco atendía. Al final era Scaloni, ja. Cuando estaba en la Selección me dijo 'aquí está el que no me atiende los llamados', me quería largar a llorar".

