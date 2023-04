La conversación que cambió el destino de Lewandowski y del fútbol de Europa

¿Qué hubiera pasado en el fútbol de Europa si Robert Lewandowski hubiese dirigido sus pasos hacia la Premier League? Eso nunca se sabrá, pero es algo que estuvo a punto de suceder cuando el delantero polaco militaba en las filas del Borussia Dortmund. Sin embargo, una conversación con Jürgen Klopp impidió su salida rumbo a Inglaterra.

Así lo ha confesado durante una reciente entrevista en Sport Bild. El actual jugador del FC Barcelona puso de relieve la figura de Klopp en su carrera, como un "padre adoptivo para él". Ambos mantuvieron una charla cuando el Manchester United se puso en el camino de Lewandowski. Por entonces, vestía la camiseta aurinegra y veía con buenos ojos cambiar el Signal Iduna Park por Old Trafford.

"Sentí como si una figura paterna estuviera sentada frente a mí. Hablé con Aki (Hans-Joachim) Watzke y Jürgen Klopp en el campo de entrenamiento. Quería ir al Manchester United. Pero me dijeron: 'Ni hablar, Robert. Te necesitamos. Tienes que quedarte'", ha revelado el internacional por Polonia.

Lewandowski, celebrando un gol del Barça EFE

En una pasada entrevista con ESPN, el propio Robert Lewandowski destacó el lazo que le une con el actual entrenador del Liverpool. "Hablaba con él como si fuera mi padre. Desde que murió el mío, no había encontrado a nadie con quien hablar así", afirmó entonces el delantero.

Salida del Bayern

De querer marcharse al Manchester United a continuar en el Borussia Dortmund para acabar quedándose en la Bundesliga, pero en el gran campeón alemán: el Bayern Múnich. Con el conjunto bávaro hizo historia, pero decidió el pasado verano hacer un cambio en su vida para llegar a España.

Sobre su decisión también ha hablado: "Mientras Hansi (Flick) fue entrenador en Múnich, viví mi mejor época en el Bayern. Lo ganamos todo, pude cumplir mi sueño de conseguir la Champions League. Fue una superépoca". Sin embargo, hubo un momento en el que sintió que continuar en Múnich hubiera sido más "por obligación" que por su propia "alegría".

[Lewandowski siembra las dudas sobre su continuidad: "No sé cuánto tiempo estaré en el Barça"]

"Claro que habría seguido yendo a trabajar, pero más por obligación, no por alegría. No quería esa sensación, no habría sido bueno ni para el club ni para mí", ha agregado un Lewandowski en el diario germano, pasando a analizar el fichaje de Tuchel para el banquillo: "Puede traer al Bayern muchos títulos, tanto esta temporada como en el futuro. Mientras el equipo siga desarrollándose, no habrá motivo para crítica".

Un momento duro

En la entrevista, también se ha referido al amargo trago que vivió en 2016, antes de la Eurocopa, cuando su mujer sufrió un aborto: "Tenía que centrarme en el fútbol, pero tenía un tema más importante en la cabeza todo el tiempo. Los aficionados no tenían ni idea, solo esperaban que marcara un gol y fuera Robert".

"Recuerdo el momento de la Eurocopa de Francia. Era la época en la que Anna y yo estábamos intentando tener un bebé. Ella había volado a verme -a la concentración de la selección polaca- unos días antes y resultó que había abortado. Aunque en privado uno está desconsolado, decepcionado y triste, en realidad tiene que afrontarlo todo mientras sale al campo, intentando centrarse en lo que debe", ha continuado relatando.

"Fue una situación difícil para nosotros como familia. Justo después jugamos la Eurocopa en Francia y llegamos a cuartos de final con Polonia... Por supuesto que no podía olvidar lo que nos había pasado como familia. Fue un gran reto para mí: cómo aprender a lidiar con situaciones privadas difíciles y seguir encontrando el interruptor en el campo para estar ahí como jugador", ha sentenciado sobre el momento más duro de su vida.

