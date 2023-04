Lewis Buchanan y su guerra contra la UCI: le prohíben competir por su patrocinio de OnlyFans

Lewis Buchanan es un ciclista escocés cuyo nombre se hizo mundialmente famoso hace unos meses por un hecho rompedor. Con el objetivo de relanzar su carrera por completo ideó una estrategia de marketing que fue todo un éxito. Se asoció a una empresa que le garantizaba noticias y titulares con su nombre.

Esta compañía era OnlyFans, seguramente la empresa de venta de contenido sexual y para adultos más importante del mundo. En cuanto la imagen de Lewis, un ciclista muy reconocido en su país en disciplinas como el mountain bike o el descenso, apareció asociada a la de OnlyFans, su figura se hizo mundialmente conocida.

El corredor anunció este patrocinio hace unos meses a través de sus redes sociales como parte de la enorme campaña que está llevando a cabo la compañía de venta de contenido para adultos en el universo del deporte. Es cada vez más frecuente que OnlyFans se asocie a grandes deportistas para dar a conocer su mercado y, sobre todo, para eliminar la sombra del tabú sexual sobre su idiosincrasia.

Generalmente, su figura se ha asociado a grandes deportistas femeninas que por su belleza o atractivo garantizaban una imagen sólida a través de redes sociales. Sin embargo, es cada vez más frecuente encontrar su relación con atletas masculinos como es el caso de Lewis Buchanan. Sin embargo, lo que seguramente no sabía es que por culpa de esta asociación incurriría en una penalización que le sacaría de la competición.

La Unión Ciclista Internacional le ha comunicado que se le prohíbe participar en competiciones oficiales e internacionales si su imagen aparece asociada a la de OnlyFans. La UCI, dentro de su reglamento, incluye una norma en la que se prohíbe hacer publicidad de este tipo de contenidos. Por lo tanto, no puede permitir que Lewis aparezca públicamente asociados su imagen a esta polémica empresa.

Lewis Buchanan junto a su casco con el patrocinio de OnlyFans

Ahora, Lewis tiene que tomar una complicada decisión. Debe elegir entre seguir con su carrera profesional como si nada, participando en las pruebas en las que estaba inscrito, o continuar con su patrocinio de OnlyFans, ya que la normativa de la UCI es clara en este aspecto. No se le prohíbe competir, sino mostrar este tipo de mensajes en competición.

Ruptura con la UCI

Lo malo para él es que seguramente seguir con su rutina de carreras y pruebas habitual le implicaría romper su enorme contrato publicitario con la empresa de contenido sexual. La UCI ya le avisó de esta circunstancia, instándole a dejar de competir exhibiendo la publicidad de OnlyFans. Sin embargo, él ha preferido romper con la UCI antes que hacerlo con su marca y ha denunciado tener que tomar esta deriva a través de sus redes sociales.

"No correré este año debido a que recibí una carta de la UCI. Básicamente, han marcado mi trato con OnlyFans como un infractor de reglas y no están realmente interesados en aprender más o ser educados al respecto... Una lástima". Con esta irónica queja, Lewis ha abierto su guerra pública ante la UCI. Además, ha dejado caer que la Unión Ciclista Internacional ha mostrado ante el mundo ser una institución obsoleta y que no se adapta a los nuevos tiempos ni a las nuevas reglas del mercado.

Así pues, evidencia que en este momento le importa más su contrato publicitario, ese que tanto está dando que hablar, que su temporada al más alto nivel. Lewis ha querido aclarar también que no usa la plataforma para crear su propio contenido, sino que simplemente trabaja con la empresa como partner oficial haciendo las veces de red social. Allí comparte consejos sobre el mundo del ciclismo y sus propias experiencias en la competición.

Lewis Buchanan ha sido la última figura del deporte que se ha unido a esta moda de asociarse con una empresa como OnlyFans. En esta lista ya se encuentran muchos pilotos de competiciones como motocross, disciplina a la que más se ha acercado la controvertida empresa, o estrellas como la saltadora de altura Alysha Newman o la boxeadora estadounidense Paige VanZant.

