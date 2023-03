Miguel Indurain: "¿Ganar a Pogacar? Tendría que adaptarme y cambiar mi forma de entrenar"

Miguel Indurain Larraya (Pamplona, 1964) es una de esas personalidades que trascienden cualquier dimensión. Su carnet de vida dirá siempre que fue deportista, más concretamente ciclista. Pero por encima de su carrera deportiva están las sensaciones que provocó en millones de españoles durante casi una década.

Decían de él que era un especialista en la contrarreloj y que a pesar de su peso y de su altura era capaz de pasar la montaña con los mejores. Fue el mayor desafío para leyendas como Gianni Bugno, Claudio Chiappucci, Tony Rominger, Alex Zulle o Marco Pantani. Sin embargo, el rasgo que más caracterizó siempre a Indurain fue el de ser un generador masivo de ilusiones. Y también un destructor de siestas veraniegas. En España se convirtió en una religión ver cada año ganar a Miguel el Tour de Francia.

Lo hizo hasta en cinco ocasiones consecutivas, de 1991 a 1995, más que nadie en la historia. Y además ganó dos Giro de Italia, dos París-Niza, tres Volta a Cataluña, dos Critérium del Dauphiné, una Clásica de San Sebastián, una medalla de oro olímpica y un Mundial en contrarreloj y un campeonato nacional en ruta entre otros muchos éxitos.

Un palmarés majestuoso que, por otro lado, nunca superará la calidad como persona que tiene Miguel. Querido por sus amigos y admirado por sus rivales, su mayor triunfo fue ganarse para los restos el respeto y el cariño de todos los que en algún momento se subieron en una bicicleta y soñaron con llegar de amarillo a los Campos Elíseos de París. Porque el Tour era Indurain e Indurain era el Tour.

Ahora, Miguel se dedica a otros menesteres y tiene otros retos por delante. El último, correr la Titan Desert, una de las pruebas de mountain bike más duras del mundo. Lo hará con el equipo Kosner - Saltoki Home, rodeado de amigos que son casi familia y ayudando a Juan Carlos Unzué y a la Fundación Luzón en la lucha contra la ELA. Y aprovechando su última concentración para preparar la prueba en Cambrils, Miguel saca unos minutos para mantener una deliciosa charla con EL ESPAÑOL en la que habla del ciclismo de antes, del actual, del nivel de los españoles y de su último gran reto, esa Titan Desert que afrontará del 30 de abril al 5 de mayo.

Miguel Indurain entrenando para la Titan Desert junto a un compañero del Kosner - Saltoki Home @joseleuwphoto - José Luis González Guerra

¿Cómo valoras la iniciativa del equipo Kosner - Saltoki Home al unirse al proyecto de Juan Carlos Unzué y la lucha contra la ELA?

Son una empresa navarra. Juan Carlos es muy conocido allí y hemos colaborado en varios eventos que le han hecho. Es una idea bonita. Hacer kilómetros y recaudar dinero. Juan Carlos tiene la vida más o menos encaminada y creo que no le faltará nada, pero colaborar y facilitar que se investigue esta enfermedad para ayudar a mucha gente que lo lleva mal es un proyecto muy bonito.

¿Con qué planteamiento y con qué objetivo haces esta Titan Desert?

Yo voy a intentar acabarla. Dentro del grupo hay gente que va a disputarla. Han fichado a algunos que ganaron el año pasado y ellos irán a otro ritmo. Del resto, para muchos será el primer contacto, pero con acabarla y disfrutar del evento ya tenemos bastante.

Retirarse del mundo del deporte creo que es lo más difícil, hay gente que después ha tenido muchos problemas de adaptación a la vida normal. Miguel Indurain, exciclista y ganador de cinco Tour de Francia

Hace poco que se nos dejó un grande como Alejandro Valverde, ¿cómo recuerdas tus primeros meses después de bajarte de la bicicleta y cómo son esos momentos para un gran deportista?

Para eso hay de todo. Ha habido gente que lo ha llevado bien, gente que ha llevado muy mal y en mi caso me costó tomar la decisión, pero una vez que la tomé, la acepté. Estás haciendo algo que te gusta, es tu profesión, has empezado desde chaval y te cuesta tomar esa decisión y de repente acabar un poco con todo lo que significa la competición aunque siga saliendo en bici. En el mundo del deporte creo que es lo más difícil. Hay gente que ha tenido muchos problemas de adaptación a la vida normal, a una nueva vida laboral, a la vida familiar y yo he conocido verdaderos dramas.

¿Participar en carreras como la Titan Desert sirve para saciar esa hambre que siempre tiene el deportista una vez deja de competir o eso se va pasando solo con los años?

Depende de cada uno. Hay gente que sigue compitiendo toda la vida y hay otros que no. Yo el tema de la competición ya lo cumplí de sobra. Fue suficiente. Siempre te picas un poco y te calientas un poco, pero a otro ritmo. Esto es más porque te gusta la bicicleta. A todos los que estamos aquí nos gusta la bici y eso nos une. Unos son electricistas, otros son fontaneros, otros son constructores... cada uno es de un gremio y nos une la bici y eso es lo que nos anima a hacer este tipo de eventos y otros populares que solemos hacer, diferentes marchas... al final es seguir disfrutando de la bici más que la pura competición.

¿Sabrías decir una cosa buena que crees que tiene el ciclismo de ahora mejor que el de tu época y otra que fuera mejor en tu tiempo respecto al actual?

Ahora no estoy muy metido en el mundo del ciclismo, solo un poco como espectador. Antes se corría más en Europa, no estabas todo el día tan lejos, estabas más cerca de casa y ahora se corre mucho en el extranjero y se pierde un poquito esa conexión con el espectador. Ahora solo se puede seguir a veces por los medios cuando están corriendo en Australia o en América. Pero antes lo veías todo mucho más cercano. Algo peor de nuestra época es que no había tanta información, no se trabajaba tanto con los datos como ahora. Hay más ideas, más formas de entrenar... al final son épocas diferentes.

¿Cuál es el mejor momento de tu carrera y cuál el peor?

El mejor fue la primera victoria del Tour de Francia. He tenido buenos momentos en mi carrera deportiva, pero ese es el mejor. Llegar a París vestido de amarillo, aunque antes ya había llegado con Perico (Pedro Delgado) y todo el equipo, pero cuando eres tú el protagonista... Y malos, la verdad es que no he tenido malos. He tenido días malos de pájaras, pero eso es parte del ciclismo. Lesiones graves y caídas no he tenido por suerte.

¿Ser el mejor ciclista español de la historia? Yo hice mi carrera deportiva sin pensar en si me iban a recordar o no, o si me iban a poner en un puesto determinado en el escalafón. Miguel Indurain, exciclista y ganador de 5 Tour de Francia

¿Crees que con tu palmarés te has ganado el derecho a que se te considere el mejor ciclista español de la historia?

Al que le guste sí y al que no elegirá a otro. Depende. Hay gente que le gustan las clásicas y hay gente que le gustan las Grandes Vueltas. A unos les gusta la contrarreloj, a otros más la montaña... para gustos, los colores. Cada uno elige lo que le gusta. Yo hice mi carrera deportiva sin pensar en si me iban a recordar o no, o si me iban a poner en un puesto determinado en el escalafón. Hice lo que pude y ahí está el palmarés. Al que le guste bien y al que no, pues que elija a otro corredor. No hay problema.

¿Crees que ganar cinco Tour de Francia seguidos es uno de los mayores retos que se han conseguido en el deporte?

Yo sobre otros deportes no puedo hablar. En el ciclismo es complicado conseguir eso. Ganar un Tour es complicado y hacerlo durante varios años seguidos es muy complicado. Hay caídas, lesiones, diferentes situaciones... hay que hilar muy fino, es un reto muy difícil. Habrá otros retos en el deporte que imagino que serán parecidos o más difíciles, pero no te puedo decir a qué nivel está o compararlo con otros deportes.

Antes se decía que un ciclista como Dumoulin podía ser el nuevo Indurain por la planta y por el estilo de correr que tenía, por ir bien en crono y por superar bien la montaña. Ahora, cómo se ha retirado, ¿con quién te identificas más en el pelotón?

Dumoulin era uno de los que me gustaba porque era grande, iba bien en contrarreloj y en montaña. Tuvo mala suerte porque por su altura y por su peso no podía rendir bien en estas llegadas tan difíciles que empezaron a ponerle y que eran para gente más explosiva, más pequeña y con otra forma de correr. Él era más de aguantar, más de mi estilo, de Grandes Vueltas, de acumular kilómetros y puertos más clásicos. Yo creo que ahora hay pocos corredores de ese tipo porque aparte no hay contrarreloj. Se tienen que adaptar a otro tipo de carreras y hoy en día es todo como más rápido. Son carreras más explosivas, más televisivas. El deporte ha cambiado, el ciclismo también y se lleva todo mucho más rápido, más corto para que sea más fácil seguirlas.

El ciclismo español vive momentos de contraste. Llevamos muchos años sin ganar una Grande, pero viene gente nueva que parece que pisa fuerte como Carlos Rodríguez o Juan Ayuso. Siguen estando ahí corredores como Mikel Landa o Enric Más. ¿Cómo defines el momento actual del ciclismo español?

Un poco de transición. Hemos tenido grandes corredores, hemos ganado grandes cosas con Alejandro Valverde, Alberto Contador y estos lo han dejado después de unos años y estamos en ese cambio de generación. Ahora tenemos a los Izaguirre, Landa o Enric Mas que están haciendo cosas importantes y sobre todo a los jóvenes como Ayuso o Carlos Rodríguez que vienen muy bien. Entre unos y otros estamos en una época rara. Ganar a ese nivel es difícil porque están los mejores del mundo y es muy complicado, pero están ahí, en la pelea y es bonito. Lo que pasa es que hoy en día en el ciclismo, en el deporte, o ganas o no se le da el valor a estar ahí luchando por las victorias y los podios.

¿Qué crees que le puede faltar a Enric más para poder ganar una Gran Vuelta?

Yo creo que hace todo bien. Le falta ganar. Le falta convencerse de que puede ganar y de que está entre los favoritos. Ser uno más de ese grupo. A veces le he visto que le falta un poquito de confianza para no cometer ciertos errores. Todavía necesita tenerlo todo un poco más agarrado. Eso lo sabe el rival y se aprovecha un poco de él. Lo está haciendo bien, está ahí siempre en la lucha, da todo lo que tiene y cualquier día dará ese pequeño paso para conseguir la victoria.

¿Crees que Movistar tiene que hacer fichajes para poder volver a ganar una Grande?

Yo creo que están ahí. Han estado ahí con Valverde muchos años. Fichar estrellas es difícil porque hay muchos intereses entre equipos. Con los que tiene yo creo que está bien. Lo que pasa es que siempre se quiere más. Me imagino que habrá mucha competencia entre equipos por conseguir grandes corredores y no será fácil. Por eso tienen que apostar por la formación de otros corredores para ir sacando algo poquito a poco. Pero es que hoy en día queremos tener ganadores muy rápido y eso es difícil. Entonces me imagino que estarán trabajando en ello y saldrán poco a poco los corredores.

Ahora tenemos un fenómeno mundial como es Pogacar que hay quien dice que le hace un poco de daño al ciclismo porque donde va, gana o se queda muy cerca y eso mata un poco la emoción. ¿Estás de acuerdo con eso o hay que sentarse y disfrutar de él?

Pogacar hace su carrera y el resto tiene que hacer la suya. Él intenta defenderse, intenta ganar carreras y los otros intentan ponérselo difícil. Es verdad que últimamente gana todo él, pero el palmarés o el nombre que has conseguido lo tienes que demostrar día a día, por mucho que hayas conseguido, si no trabajas, no entrenas y no te sacrificas no te vale para nada. Pogacar tiene que el pelear por lo suyo y el resto pelear por lo que puedan.

Si Miguel Indurain volviera a tener 25 o 30 años, cogiera una bicicleta de nuevo y se metiera en el pelotón internacional, ¿podría competir con los grandes y volvería a ganar?

Es difícil de predecir. Esto ha cambiado mucho, ha cambiado el deporte y ha cambiado el ciclismo. Ahora es mucho más intenso. Me tendría que adaptar, entrenar y amoldarme a esta forma de correr. A mí me gustaban más las etapas largas y de muchos kilómetros y tendría que intentar cambiar mi método de entrenamiento y adaptarme al presente. Saber si estaría con ellos o no estaría... es muy difícil. Yo ya tuve mi época, a mis rivales y pelee con ellos todo lo pude.

Miguel Indurain durante un entreno para la Titan Desert 2023 @joseleuwphoto - José Luis González Guerra

Vamos a terminar con una especie de test rápido. Te animas con un ganador de Giro, Tour y Vuelta y una predicción de la temporada?

Roglic y Evenepoel pueden tener una buena pelea en el Giro de Italia. En el Tour seguro que estará Vingegaard que ya ganó el año pasado, los franceses siempre intentan meter a algún corredor joven como Gaudu, también está Pogacar... pero es difícil predecir estando tan lejos y sin conocer bien el recorrido. Yo ahora me lo estudio cuando va a ser la prueba, no como antes que sí me lo sabía casi con un año de antelación.

¿Vingegaard o Pogacar?

Al mismo nivel. Son muy parecidos. Uno es más explosivo. Pogacar tiene más velocidad, el otro es más diésel, más de aguantar, pero los dos se defienden bien en contrarreloj y son más o menos parecidos. No tengo un favorito entre los dos.

¿Van Aert o Van der Poel?

Van Aert me gusta más.

¿Enric Mas o Mikel Landa?

No sé, parecido también. Son un poco diferentes, pero igual un poco más Enric que ha estado mejor en las Grandes últimamente. Pero están más o menos al mismo nivel.

¿Y Carlos Rodríguez o Juan Ayuso?

He visto que han hecho grandes cosas últimamente, pero todavía no tengo la referencia exacta. Carlos es verdad que ha tenido mala suerte, se ha caído mucho y no ha sacado todo el potencial que puede dar. No sé si va muy presionado o qué, o va muy al límite... pero apuntan los dos maneras. Yo creo que este año tiene que ser su confirmación y a ver cuál se instala en la élite del ciclismo.

