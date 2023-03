De la Fuente: "Aún no hemos ganado nada, pero tenemos las bases para crecer en el futuro"

España comenzó el camino hacia la Eurocopa 2024 con victoria tras ganar a una Noruega con Odegaard, pero sin Haaland. Dani Olmo y Joselu, por partida doble, marcaron los goles en el encuentro disputado en La Rosaleda de Málaga. Tras el choque, Luis de la Fuente compareció ante los medios de comunicación. En rueda de prensa, el seleccionador habló de su debut con la Absoluta, del estreno de una nueva era y también de algunos nombres propios como el de Dani Ceballos.

Partido ante Noruega

"Lo primero, quiero dar las gracias a Málaga. Por lo demás, estoy contento, pero hay que seguir creciendo. Yo estoy ya acostumbrado al sufrimiento. Creo que no es mal sufrir, es inherente al juego. Hay mucho que mejorar, pero estoy muy contento porque en cuatro días se han visto cosas. Contento sobre todo por la actitud, pero tenemos un margen de mejora tremendo".

Joselu, celebrando su primer gol con España EFE

Joselu

"Tengo la oportunidad de trabajar con grandes jugadores, muy versátiles. Celebro mucho el debut de Joselu, que está con una confianza fantástica. Y ha tenido una concentración enorme, por eso ha marcado. Es una suerte tenerle. Además, me siento orgulloso de su debut, se merece estar aquí y todo lo que ha conseguido se lo ha ganado él. Al final si el futbolista trabaja, los resultados le llegan. Sus goles son consecuencia de su trayectoria y de su confianza".

Estreno de la nueva era

"Más que nervios por el debut, era por ganar. Se puede ganar un partido en el minuto 40 o en el 90. Sabíamos la importancia de Noruega, un rival muy físico, bien trabajado y difícil de superar en los duelos. Lo bueno es que hemos ido a más, con solo cuatro días de trabajo. Pero los jugadores son tan buenos que entienden las cosas rápidas".

Cambios

"Las sustituciones han venido para que los que han entrado aporten sus mejores virtudes, y lo han hecho. No sé si es plan B o C, pero los cambios están para ayudar al equipo y darle un toque distinto. Hoy (por este sábado), en líneas generales del rendimiento de todo el equipo".

Dani Ceballos

"Cada jugador tiene sus características y esa es la ventaja de tener jugadores versátiles. España tiene varios registros y Ceballos aporta el suyo, nos ha ayudado mucho".

[La apuesta de Luis de la Fuente por el '9' ya es clave en España: decisiva en su primer partido]

Sobre Kepa

"Es un gran portero y sabemos lo decisivo que es en esas acciones. Contar con alguien así como el resto de porteros es fantástico. Estoy muy feliz por los jugadores por el trabajo de la semana".

La presión

"Trabajamos una presión muy alta. Somos los mejores del mundo en ese sentido. Los partidos a veces te llevan a defender en bloque medio o bloque bajo".

Sensaciones tras su debut

"Me he sentido como un debutante y estoy feliz. Conozco a este grupo de jugadores y sé que tienen confianza en lograr grandes éxitos. Aún no hemos ganado nada y tenemos margen de mejora. Tenemos las bases para crecer en el futuro. Hoy he pensado mucho en mis padres, que ya no están y en la gente que me quiere, en mi familia".

Sigue los temas que te interesan