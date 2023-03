Negreira declaró ante Hacienda que no cobraba de la Federación porque "ya lo hacía del Barça"

José María Enríquez Negreira respondió ante la Agencia Tributaria sobre su relación con el FC Barcelona y los 7,3 millones de euros que había percibido desde el año 2001 hasta el 2018. El directivo arbitral reconoció que cobró del club catalán durante "13 años", poniendo de fecha el 2005 como el inicio de su "asesoramiento técnico".

En su declaración ante los inspectores de Hacienda, recalcó que no recibía ninguna compensación económica por parte de la Federación. "No cobraba nada. Nunca he querido cobrar porque yo ya tenía mi empresa y cobraba del Fútbol Club Barcelona", recalcó el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

En dicho interrogatorio, José María Enríquez Negreira dio a conocer que había estado prestando 13 años esos servicios al FC Barcelona. Es decir, desde 2005 hasta 2018, por lo que obvió su relación con el conjunto catalán entre 2001 y la fecha en la que arrancan los primeros pagos reconocidos por él ante los inspectores de la Agencia Tributaria.

También fue preguntado por los inspectores sobre su relación con el FC Barcelona y su empresa, Dasnil 95 SL, es decir, los servicios por los que Enríquez Negreira cobró de la entidad. El exvicepresidente del CTA resaltó principalmente el "asesoramiento técnico" como actividad principal por la que ingresó altas cantidades procedentes del conjunto catalán, llegando a recibir hasta 7,3 millones de euros.

No obstante, se explayó en su respuesta frente a los inspectores de Hacienda. En ella reconoció en primera instancia que su cometido era "ir a ver los partidos (personalmente o a través de compañeros exárbitros) y estar informado del porqué se habían tomado decisiones".

José María Enríquez Negreira

"El Fútbol Club Barcelona consideraba que se perjudicaba al equipo y se favorecía a otros equipos (esto es una hipótesis personal nadie me lo ha dicho directamente)", añade durante la investigación. "Mi obligación era dar mi opinión sobre los partidos en cuanto al arbitraje y a los jugadores. Asesoramiento técnico. Lo que el Fútbol Club Barcelona quería era asegurarse que no se tomaban decisiones en su contra, que todo fuera neutral", explica tras ser preguntado por Hacienda sobre los pagos recibidos por el conjunto catalán entre 2005 y 2018.

EL ESPAÑOL también pudo confirmar que Enríquez Negreira recibía pagos del FC Barcelona una vez terminaba la temporada. El exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros recibía hasta 120.000 euros a través de un abono, algo que la Fiscalía ha señalado como un bonus por las supuestas ayudadas dadas al club.

Informes sobre el RM

Otro de los informes que se han publicado en el 'caso Negreira' señalan directamente al FC Barcelona. En ellos, el conjunto catalán le pide al exdirectivo arbitral que realice un "seguimiento de decisiones arbitrales al equipo rival RM". En ellos, se le pedía a Negreira y a su hijo, Javier Enríquez Romero, una serie de detalles supuestamente relacionados con el Real Madrid.

Dichos documentos fueron encontrados en uno de los registros llevados a cabo por las autoridades en el domicilio del ya fallecido Josep Contreras Arjona. El exdirectivo del FC Barcelona los guardaba y en ellos se encontraron una serie de referencias al "trabajo a realizar".

Se apunta también en ellos que es un documento "(Confidencial para: Sr. Contreras)", según indicó EFE. Entre las tareas a realizar destaca una por encima de las demás y la primera es "vídeos de los jugadores del Barça con respecto a las decisiones del árbitro, para que este no sea contrario al Barça".

Por otro lado, también se ha desvelado que Enríquez Negreira le pidió al FC Barcelona que "cuidase mucho" su relación con Gil Manzano. Instó al conjunto catalán a que insta al Barça a que se le tratase con "atención" y que se le facilitara un "arbitraje cómodo" y apuntó sobre él que tenía "una gran personalidad".

