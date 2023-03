La expareja de Cillessen carga duramente contra él tras denunciarle: "Han intentado silenciarme"

Continúan los problemas para Jasper Cillessen. El portero neerlandés fue denunciado hace unas semanas por la que fuese su pareja, la periodista María Morán. El motivo de ella fue los problemas a la hora de cubrir los gastos de la niña que tienen común, de los cuales él se había desentendido desde hace tiempo. Una situación que le está acarreando muchos problemas al que fuese guardameta del Valencia o FC Barcelona.

Lo que parecía que iba a ser un regreso dorado a la Eredivisie para volver a sus inicios y disfrutar del fútbol sin la tensión de estar al máximo nivel, se ha convertido en un auténtico infierno para el meta neerlandés. A la denuncia presentada por su expareja se han unido unas duras palabras publicadas por ella a través de las redes sociales.

La periodista ha dejado retratada la figura de Jasper Cillessen en un durísimo texto donde pone de manifiesto la mala figura paterna en la que se ha convertido. Además, ella apunta a que han tratado de silenciarla para que no diese a conocer más detalles de los problemas vividos con el internacional neerlandés.

[Jasper Cillessen, exportero de Barça y Valencia, denunciado por su antigua pareja]

Con motivo del Día de la Mujer, quiso publicar un texto dirigido a su hija donde explica toda la situación que ha vivido durante los últimos meses. Unas palabras donde reveló y desveló la cruda situación por la que ha pasado ante el desamparo del jugador del NEC Nimega.

"Querida hija, la vida es un viaje maravilloso, pero ser mujer en ella es complicado, demasiado. Por desgracia, mamá ha tenido que callar mucho para “ganar” la batalla a hombres poderosos, esos que se creen que con dinero todo se compra, menos el cariño y la dignidad…", comienza la periodista.

Jasper Cillessen durante una presentación con el Barça Europa Press

"He tenido que callar, no alzar la voz por miedo a perder mi trabajo, por miedo a perderte… Porque por desgracia, las amenazas en este país, la mayoría de las veces, se cumplen. Quiero un viaje para ti en libertad, que nadie te silencie, que no tengas que agachar la cabeza, que puedas decidir sobre tu cuerpo sin avergonzarte, que ningún poderoso te haga pequeñita, que tengas la libertad de decidir, de hablar, de sentir, sin temer las consecuencias", explica en el texto.

"En mi casa solo entra un sueldo. Nadie le ha comprado nunca un pañal, tampoco medicinas. ni el hospital donde estuvo ingresada, ni jamás han preguntado por su estado de salud", agrega. "Trabajo ocho horas al día fuera de casa, muchos llegó de madrugada... Mi madre ejercer de padre, un papel que no le corresponde, pero que asume como la mejor de las hazañas", resalta, en una clara indirecta para Jasper Cillessen y su nula presencia como figura paterna.

El desencadenante

El motivo por el que se desencadenó toda esta situación fue el abandono por parte de Cillessen a su hija en un hospital. Mientras la niña se encontraba ingresada, el guardameta pasó completamente de lo que le ocurría e hizo caso omiso a las peticiones de la madre.

Además, se negó a pagar el tratamiento médico que recibió y que tuvo que correr a cargo del abuelo materno de la niña. En total, el hombre tuvo que abonar una cantidad que rondaba los 1.200 euros y de la que su padre pasó absolutamente pese a que le corresponde por ley.

