Jasper Cillessen, exportero de Barça y Valencia, denunciado por su antigua pareja

Problemas para Jasper Cillessen. El portero neerlandés vuelve a estar de actualidad, pero no por asuntos deportivos, sino familiares. El guardameta ha sido denunciado por su antigua pareja, María Morán, por un supuesto abandono de familia. La periodista asegura que la estrella holandesa no se está haciendo cargo de los gastos que tiene la hija que tienen en común.

El portero y la informadora tienen una hija juntos y al parecer, el que fuera jugador de equipos como el Barça y el Valencia se habría negado a pagar los gastos que esta le habría pasado derivados de los cuidados que necesita esta. Se calcula que Jasper Cillessen tiene un sueldo anual de unos 6 millones de euros y una fortuna acumulada gracias a su exitosa carrera de unos 40 millones de euros.

La denuncia se habría producido después de la terrible decisión tomada por el portero y de la que es acusado por su pareja: haber abandonado a su hija en un hospital. La menor padece problemas de salud importantes y recientemente ha tenido que pasar por un centro médico para ser tratada. Sin embargo, Jasper se habría negado a pasar posteriormente la factura de unos 1.200 euros.

Esta habría tenido que ser abonada por el padre de María Morán, el abuelo de la pequeña, una persona de edad avanzada que no tiene evidentemente la facilidad económica que sí posee el actual guardameta del Nimega de la Eredivisie y que tuvo una breve estancia en La Liga.

La abogada de la acusación, Teresa Bueyes, en declaraciones recogidas por 20 minutos, ha relatado el mal momento por el que está pasando su defendida y que señala directamente al que fuera miembro importante de la plantilla del FC Barcelona: "La niña fue abandonada por su padre en un hospital porque no quiso pagar los 1.200 euros que costó su hospitalización. Lo tuvo que hacer el abuelo de María, de casi noventa años, que jamás ha tenido una tarjeta de crédito y que tuvo que usar sus ahorros para ayudar a su nieta".

Fuertes insultos a su pareja

Al parecer, esta denuncia no solo tendría como núcleo el supuesto abandono familiar del guardameta, sino también unos comentarios inapropiados que este le habría dedicado a María Morán con motivo de sus enfrentamientos: "No solo eso, sino que el día que le dijo que estaba embarazada, no dudó en compartir en redes que él ya tenía otra mujer".

Ahora falta por producirse la respuesta por parte de Jasper Cillessen y sus abogados, los cuales no se han manifestado todavía sobre lo sucedido, pero de los cuales se espera una gran respuesta. Las acusaciones de haberse marchado del hospital sin pagar la factura de los cuidados de su hija dejándola incluso allí son realmente importantes y podrían manchar el presente y el futuro de un jugador que muy reconocido en Países Bajos y que cuenta con un nombre en La Liga.

Jasper arrancó su carrera en el Nimega, el equipo de su ciudad, y de ahí pasó al Ajax antes de volar hacia España. Defendió los colores del Barça durante tres temporadas antes de militar otras tres en el Valencia. Este pasado verano regresó a la Eredivisie.

