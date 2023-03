Joao Félix manda un dardo al Atlético: "El Chelsea es un club muy grande y estoy feliz de estar aquí"

Los primeros equipos que pasan a los cuartos de final de la UEFA Champions League se conocen este martes. Una de las eliminatorias es la que enfrenta al Chelsea con el Borussia Dortmund. Un duelo el de vuelta que se disputa en Stamford Bridge y al que los alemanes llegan con la ligera ventaja obtenida en la ida.

Antes de que el balón eche a rodar en Londres, Joao Félix habló en rueda de prensa. Aunque más que del partido frente al Borussia Dortmund, el delantero portugués tuvo que responder a preguntas sobre su cesión y su futuro. El jugador ha afirmado que está muy feliz en el Chelsea.

Sin embargo, lo que más llamó la atención es que en más de una ocasión lanzó un mensaje que parece tomar la forma de un dardo directo al Atlético de Madrid y, por supuesto, al 'Cholo' Simeone. Joao Félix afirmó que le gusta más el estilo de juego del Chelsea y que el club inglés es "muy grande".

Respecto a su futuro, no quiso 'mojarse' sobre su continuidad en el Chelsea o si tendrá que regresar al Atlético de Madrid en verano. Lo que sí mandó es el apoyo a su entrenador Graham Potter por la actual situación del equipo blue: "Tenemos que estar juntos y lo estamos. Estamos con el entrenador, así que perfecto".

Estilo del Chelsea

"Es un fútbol diferente, la liga es diferente. La forma de jugar de los equipos en La Liga y Premier League es totalmente diferente. El Chelsea es un equipo al que le gusta atacar, tiene el balón, domina el juego. Así que ese es el juego que me gusta jugar. Me siento muy libre jugando aquí. Me encanta".

Cesión en invierno

"Creo que la necesitaba. Cuando me fui del Atlético de Madrid pensé que era bueno para mí y para ellos. Así que creo que fue el trato perfecto para probar algo diferente. Siempre traté de hacerlo lo mejor posible y a veces no funcionó. Así que tuve que cambiar para ver si las cosas iban de otra manera. Creo que esta cesión es importante para mí y estoy muy feliz de jugar aquí".

Futuro

"¿Si quiero quedarme o no? El futuro nadie lo sabe. Solo estoy concentrado en el partido de mañana. Después de eso, no sabemos qué pasará. Estoy aquí y el club es muy grande, es increíble. Todos los que están detrás del club son muy buenos, así que estoy feliz de estar aquí. La falta de goles es frustrante, para mí y para los delanteros. Pero es fútbol. A veces disparas diez veces y no anotas, a veces puedes disparar una vez y terminas anotando. Así que hay que seguir trabajando y empujando, y luego aparecerán los goles".

Malos resultados

"Los jugadores no tienen que cargar con toda la culpa. El entrenador no tiene que cargar con toda la culpa. Tenemos que estar juntos, y lo estamos. Estamos con el entrenador, así que perfecto. Y la situación cambiará, eso seguro".

Objetivo: jugar la Champions la próxima temporada

"Jugar en Champions siempre es diferente. Es una competición que todo el mundo quiere jugar, pero ahora estoy centrado en el partido de mañana. Tenemos muchos partidos todavía para intentar llegar a la Champions League en la liga, no ha terminado".

