El Chelsea, sumido en un caos absoluto: amenazas de muerte y más cerca del descenso que de Europa

No corren buenos tiempos para el Chelsea. El conjunto del norte de Londres volvió a sufrir una dura derrota frente a un rival directo como el Tottenham, que les sumió aún más en ese oscuro pozo del que no parecen salir desde hace varios meses. Otro mazazo más que se une al vivido en la Champions League y acumula ya seis partidos sin conocer lo que es la victoria.

Una situación insostenible que ha dejado en agua de borrajas todos los fichajes realizados en este mercado de invierno tras el aterrizaje de Todd Boehly. El máximo mandatario del Chelsea realizó incorporaciones de relumbrón como Joao Felix, Enzo Fernández o Mudryk, pero ninguno de ellos parece haber sido la solución para revertir la desastrosa situación deportiva que se está viviendo en Stamford Bridge.

Y contra el Tottenham no iba a ser diferente la situación. Una clara derrota por 2-0 deja los blues más cerca del descenso que de los puestos de acceso a Europa, a la que tienen prácticamente imposible llegar salvo que ganen la Champions o hagan una remontada en la Premier sobrenatural. Los goles de Harry Kane y Oliver Skipp sentenciaron a los de Potter y dejaron una nueva semana para el olvido.

Tras este resultado, el conjunto londinense capitaneado desde el banquillo por Graham Potter se encuentra ubicado en la décima posición de la Premier League con 31 puntos. Una situación pocas veces vista en los últimos tiempos. De hecho, están más cerca del descenso, que lo marca el Everton con 21 puntos. Europa está más lejos si cabe, ya que el Newcastle cierra esos puestos con 41, pero con un partido menos que el Chelsea. Una crisis en toda regla para un club que hace tan solo dos temporadas fue campeón de la Champions League y que está acostumbrado a rondar las primeras posiciones de la tabla.

Amenazas de muerte

La mala situación del club ha desembocado en una injustificable acción por parte de los aficionados de los blues. Varios de ellos han desatado su ira contra el entrenador del equipo. Graham Potter denunció poco antes del partido contra el Tottenham una serie de inadmisibles acciones contra su persona.

Graham Potter, tras la derrota frente al Tottenham. REUTERS

"A pesar de que he tenido apoyo, he recibido algunos correos electrónicos no muy agradables que quieren que muera y que mis hijos mueran, así que obviamente no es agradable. El tema para mí es, 'OK, ¿cómo me comporto?' Eso es a lo que siempre recurro. Cuanto más alto vas, más presión tienes sobre cómo eres como persona", reflejaba en rueda de prensa.

"Quiero tener éxito aquí, pero las amenazas no son nada agradables. Puedes responderlo de dos maneras. Podría decir que no me importa, pero sabrías que estoy mintiendo. A todos les importa lo que piense la gente, porque estamos programados para estar conectados socialmente. Pregúntale a mi familia cómo ha sido la vida para mí y para ellos. No ha sido nada agradable", explicaba sobre los crudos mensajes recibidos por cierto sector de la afición.

