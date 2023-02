Xavi Hernández: "Nunca he sentido que los árbitros nos ayudaran ni en Europa ni en España"

El Fútbol Club Barcelona disputa una 'final' este jueves en Old Trafford. Después de empatar a 2 con el Manchester United en la ida, el equipo azulgrana se juega el pase a los octavos de final de la Europa League. En la previa del encuentro, Xavi Hernández habló ante los medios de comunicación, acompañado por Jules Koundé.

¿Qué espera del equipo?

"Es un partido muy difícil, el Manchester es un equipo de los mejores de Europa y lo está demostrando. Es un buen trabajo de Ten Hag. Demostraron intensidad, mentalidad, pasión, ritmo... Les tenemos que igualar, demostrar personalidad y estilo de juego. Sobre todo, la mentalidad para competir en Europa. El United podemos decir que ha vuelto y es el escenario para demostrar que el Barça también puede competir".

Once titular

"Sí. Pero la idea no cambia. Jugar con más o menos centrocampistas cambia muy poco, la idea es la misma. Quizás si hay más centrocampistas son más pulcros. En función de lo que necesitemos podemos hacer una cosa u otra. Lo tenemos decidido. Los jugadores no lo saben aún".

Bajas de Gavi y Pedri

"También destacaría la de Ousmane (Dembélé). Pedri obviamente te da orden y Gavi es pura pasión, que es lo que necesitamos. Hay alternativas y tenemos que encontrar el orden, la pasión y el desborde en banda".

Xavi Hernández, en rueda de prensa de la Europa League con el FC Barcelona Reuters

¿Qué le pide a Araujo?

"He intentado que se atreva a hacer cosas con balón. Es normal. Cuando no dominas la situación, te da incertidumbre. Pero quiero que se atreva porque divide".

¿Han pensado en la prórroga?

"Todos los escenarios son posibles: prórroga, penaltis, ir ganado, ir perdiendo... La idea no cambiará mucho, que es atacar, tener la pelota, y que ellos se sientan incómodos".

¿El equipo ha cambiado?

"De momento no, estamos ante una oportunidad para hacerlo, estamos ante un rival fuerte, una oportunidad para cambiar, pero de momento estamos en Europa League".

Jugar deprisa o con control

"Las dos cosas. Cuando hablo de mentalidad hablo de jugar sin complejos, y pase lo que pase mañana compitamos".

Sergi Roberto

"Sergi puede jugar en varios sitios y para mí es una garantía, porque puede jugar en varios sitios, seguro que será una garantía. Siempre lo hace bien, juegue donde juegue".

Ganar La Liga o la Europa League

"No puedo tirar nada. Somos el Barça. No estamos para elegir. Quedarnos fuera sería una decepción muy grande. No pasar sería un título perdido. La Liga gana más fuerza, pero también nos hacen ilusión la Europa League y la Copa".

Presión en Old Trafford

"Les digo que la presión es para mí y que daría lo que fuese por jugar este partido. Controlar las emociones, sí, sería importante".

Al-Thani quiere comprar el United

"Es la ley de la oferta y la demanda. Tengo muy buena relación con el jeque. Es serio, responsable y creo que haría un buen trabajo".

Marcus Rashford

"Es un futbolista a tener en cuenta, extraordinario, pero lo importante son todos los jugadores. No tenemos un plan".

Robert Lewandowski

"Los delanteros siempre necesitan marcar, pero nosotros miramos mucho más allá de los goles. También ha destacado en asistencias. Lewandowski es un futbolista descomunal, nos ha cambiado la mentalidad, no sólo al equipo, también al club".

El Teatro de los Sueños

"No puede ser una excusa. Confiamos en que no nos pase factura. Va a ser difícil, pero creo que tenemos equipo para pasar de ronda".

Casemiro y Varane, dos ex del Real Madrid

"Casemiro y Varane son muy importantes para el equipo, no solo por el juego también por la mentalidad. es muy importante para el United haber podido firmar a Casemiro, por ejemplo".

Leo Messi

"No tengo nada que añadir. Ya dije que esta es su casa. No puedo decir nada más. Es un amigo y estamos en contacto permanente. Dependerá mucho de él. De lo que quiera hacer en su futuro y de lo que encaje al club. ¿Qué si encajaría? El mejor del mundo y de la historia encaja siempre".

Declaraciones de Rummenigge sobre los árbitros

"Todo el respeto a Rummenigge. Nunca he sentido que me han ayudado. Ni en Europa ni en España. Nunca he sentido que los árbitros nos ayudaran".

Pep Guardiola

"No he hablado con él esta semana. Tengo muy buena relación. Mañana tenemos bastante trabajo. Seguramente nos encontraremos en otro momento".

