La Federación va en serio: control económico en 1ª RFEF o vuelta a la 2ªB por culpa de cinco clubes

La Primera RFEF está en peligro. La nueva categoría de bronce podría tener los días contados si los 40 clubes no dan el visto bueno al control económico que exige la Federación. En caso de que no se lograra el voto positivo de todos los equipos, Luis Rubiales valora muy seriamente regresar a la antigua 2ªB con hasta cinco o seis grupos.

Desde la Federación quieren implementar el control económico basado en el modelo de la UEFA, ya que los clubes reciben 20 millones de euros desde las arcas de la RFEF. Esta cantidad, una media de 500.000 euros por equipo, es la única que una federación da en la tercera categoría de todo el fútbol europeo, junto a los 33.000 euros por entidad que da Francia. En Inglaterra, Alemania e Italia no hay ningún tipo de ayuda.

El problema reside principalmente en la posición de la Asociación de Clubes de Tercera Categoría que fue fundada por el extinto DUX Internacional, la Balompédica Linense, el Rayo Majadahonda, el Linares Deportivo y la UD San Sebastián de los Reyes. El Real Unión de Irún también se encuentra ahora afín a estos clubes. Dicha Asociación ha planteado una guerra constante a la RFEF con demandas incluidas que han sido calificadas como de "mala fe" por parte del ente federativo.

La sombra de Javier Tebas y de LaLiga planea sobre la Asociación de Clubes de Tercera Categoría por su cercanía con dichos equipos, en un capítulo más de los continuos ataque que desde la patronal se lanzan a la RFEF. Los cinco díscolos no están por la labor de votar a favor del control económico y eso puede terminar con la defunción de una 1ª RFEF que ha incrementado el nivel deportivo de la categoría de bronce.

LaLiga podría estar interesada en sumar la 1ª RFEF a su catálogo de derechos de TV ante la necesidad de incrementar su inventario. Esta sería una maniobra más ante la delicada situación económica que vive la patronal desde la Covid-19 y de la que aún no se ha recuperado.

El otro modelo presentado por Rubiales a los 40 clubes es la opción de que no exista una ayuda directa de la RFEF, y que el dinero que ingresen sea a través de la venta de los derechos de televisión. Sin embargo, esto tampoco lo quieren los equipos ya que no recibirían los 20 millones de euros, una cantidad que no da ninguna otra federación en Europa.

En la actualidad, más de la mitad de los clubes de Primera RFEF están a favor del control económico que promueve la Federación. Sin embargo, otros se mantienen en duda y los de la Asociación de Clubes de Tercera Categoría completamente en contra de todas las soluciones dadas por Luis Rubiales.

Sin control no hay 1ª RFEF

La RFEF quiere transparencia y para ello desea implantar un sistema de control económico riguroso basado en el modelo UEFA de 'licencia previa'. Los equipos que no cumplan con los requisitos de la licencia y de cumplimiento económico no podrán seguir compitiendo la siguiente temporada en la categoría (igual que hace UEFA). De este modo, la Federación quiere ayudar a la profesionalización de la 1ª RFEF.

Desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas se señala que también se negoció la colaboración del CSD, que contribuye aportando el 0,5% de lo ingresado por los derechos audiovisuales. La suma de ambas cantidades representa más del 30% de los ingresos totales para más del 50% los clubes de 1ª RFEF. De hecho, hay equipos a los que las ayudas de la Federación representan el 74% de todo el dinero que logran recaudar a lo largo de la temporada.

Las cartas ya están sobre la mesa y ahora solo se espera conocer el voto de los 40 clubes de la categoría. Si no existiera una aprobación por unanimidad, el adiós a la 1ª RFEF y la vuelta a la antigua 2ªB estaría a punto de hacerse realidad. Ahora los equipos deben decidir sobre su futuro y confirmar el control económico si quieren seguir recibiendo los 20 millones de euros al año que aseguran su existencia.

