Xavi Hernández, sobre el sorteo de Copa del Rey: "El viaje a Ceuta no es de lo más agradable"

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, aseguró, tras conocer que el Ceuta era su rival en los octavos de final de la Copa del Rey, que habían tenido "suerte en un sorteo por primera vez" desde que es el técnico del cuadro azulgrana al tocar "un rival de categoría inferior".

"Hemos tenido la suerte en el sorteo con el Ceuta, nos ha tocado el rival de menor categoría, pero luego hay que demostrarlo. El otro día nos puso contra las cuerdas el Intercity", consideró Xavi sobre esta eliminatoria, que se disputará en el Estadio Alfonso Murube ceutí a partido único.

"A mí me ha tocado varias veces ir a Ceuta con el Barcelona y el viaje no es de lo más agradable. Pero nos adaptaremos. El calendario está para eso. No nos quejamos de nada, no es el United", explicó sobre el encuentro copero, especialmente teniendo en cuenta que este choque llegará después de que el equipo azulgrana dispute la Supercopa de España en Riad.

"¿Casi tropiezo? Esa es buena. Nosotros evitamos el ridículo, los otros pasan la eliminatoria..."



Sobre si fue un fracaso ir a la prórroga contra el Intercity, dijo con ironía: "Esta es nueva. Nosotros evitamos el ridículo y otros pasaron la eliminatoria, ¿no? En cuanto a las rotaciones, vamos partido a partido. Seguimos un poco la filosofía del 'Cholo'. Aún queda tiempo para la eliminatoria contra el Ceuta".

También le preguntaron a Xavi en rueda de prensa si el principal problema del equipo era la falta de eficacia: "Es un tema más mental que no de juego. Hemos dominado y hemos creado ocasiones, pero hay que matar los partidos. Hay que ser más contundentes en las áreas. Somos muy superiores a los rivales, pero tenemos errores puntuales".

El Ceuta, en la Copa

Tres veces han medido sus fuerzas el Barcelona y el Ceuta en la Copa del Rey. En todas ellas vencieron los azulgrana, la primera en eliminatoria de dieciseisavos a partido único en la 2000/2001 (0-3) y la segunda y la tercera en la 2010/2011 (0-2 en la ida y 5-1 en la vuelta).

La bola con el nombre del cuadro catalán fue extraída en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas por el vicepresidente del club ceutí, Mohammed Chaib: "Es una inmensa alegría para la afición, para la ciudad, para los jugadores. Intentaremos hacerlo lo mejor posible".

Además, en conexión telefónica, el capitán Alberto Reina manifestó sus sensaciones: "Es un placer recibir al Barcelona, uno de los candidatos a ganar el título. Será una fiesta. Teníamos muchas ganas de que nos tocara un grande, así ha sido y con nuestras armas lucharemos para hacerlo lo mejor posible y ponérselo complicado".

