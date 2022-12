Mapi León: "Me voy a perder un Mundial por una cosa en la que creo"

Mapi León ha hablado en Catalunya Ràdio sobre el conflicto en la selección española de fútbol femenino. Las rebeldes quedaron fuera del combinado nacional, mientras que la nueva España de Jorge Vilda camina con paso firme rumbo hacia el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023.

Durante la entrevista, la defensa del Barça ha recordado la mayoría culé que había hasta ahora en la Selección y que pese a sus triunfos, esto no se trasladaba al equipo nacional: "Es un cúmulo de todo. Son entrenamientos, que nos tomen más en serio... Son cosas de las que al final nosotros no nos tendríamos que encargar, por así decirlo. Cuando estás viendo que hay veces en las que hemos estado en el campo nueve jugadoras del Barcelona y aún así no juegas igual".

"Hay veces que sacas tu máximo rendimiento y veces que no. Si no lo estás sacando, necesitas parar y pensar cómo es posible. Al final ir a un sitio en el que no te estás sintiendo igual en el trato a nivel profesional... hay muchas cosas que se tienen que mejorar como en todo", ha continuado explicando la central.

Mapi León, en el Inglaterra - España de la Eurocopa 2022 Reuters

"Nadie tiene que estar sacando del cajón toda la basura, es intentar que haya un acuerdo para que las cosas se mejoren. No estamos diciendo que una persona sea mejor o peor, estamos diciendo que las cosas así no funcionan", ha puesto de relieve Mapi León.

Sin Mundial

La futbolista aragonesa ha lamentado que se quede sin poder disputar la próxima Copa del Mundo. Aunque ha mantenido que si es por ser fiel a lo que piensa, no puede haber arrepentimiento: "A día de hoy, yo no tengo ningún tipo de noticia nueva, así que yo tengo vacaciones. Al final el resumen es que me voy a perder un Mundial por una cosa en la que creo. Parece que nuestra decisión es fácil... No es que ahora se han puesto así y han decidido eso...".

A continuación, ha señalado que se debería escuchar más a las futbolistas: "Yo entreno cada día por muchas cosas, por muchos motivos, pero uno sería jugar un Mundial. Al final somos bastantes jugadoras, creo que hemos sido bastante claras dentro de lo posible y tengo la sensación de que se debería escuchar más".

"Todo es porque queremos mejorar, somos ambiciosas y creemos que tenemos equipo para conseguir grandes cosas. Llevamos siete años en los que no lo estamos consiguiendo y al final por mucho que digan el fútbol también son resultados. Queremos ganar y si fuéramos un equipo de pacotilla pensaríamos que no tenemos oportunidades, pero tenemos equipo y queremos más", ha sentenciado Mapi.

