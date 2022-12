El deporte español se da cita en la Gala de Premios del COE con la presencia de Pedro Sánchez

Un año más, el Comité Olímpico Español organizó en su sede de Madrid la gala de premiados para cerrar el curso deportivo. El Auditorio Goyeneche se vistió de fiesta para recibir a atletas y estrellas de todo tipo. Desde Teresa Perales hasta Saúl Craviotto, pasando por Sandra Sánchez, Alberto Ginés, Adriana Cerezo, Mireia Belmonte, Ray Zapata, Ander Mirambell, Damián Quintero, Carlos Arévalo, Marcus Cooper Walz o Queralt Castellet. En total, más de 60 leyendas que fueron recibidas en su casa, la casa de los deportistas.

El prestigioso acto contó también con la presencia del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, el ministro de Cultura y Deportes Miquel Iceta, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco y el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco. Todos ellos presidieron una gala por y para los deportistas que estuvo conducida por Paco Caro y Ana Ibáñez y que contó con las actuaciones del cantante Antonio José y del mago y humorista Karim.

La gala arrancó con los primeros premios en categoría de Pioneros. Patricia García y Regino Hernández fueron los encargados de anunciar a los premiados. En categoría femenina la nadadora Mari Paz Corominas, primer diploma olímpico del deporte español, y en categoría masculina el piloto Emilio de Villota. Alejandro Blanco, presidente del COE, y Antonio Moreno, vicepresidente y presidente de la Real Federación Española de Kárate entregaron los galardones. Mari Paz, al recoger su premio, destacó que "cada vez somos más pioneras, cuando nadaba no me daba esa sensación, pero estoy muy orgullosa de ser de las primeras". Por su parte, De Villota resumió su vida con una sola palabra: "pasión".

El segundo de los premios fue en la categoría Superación y los galardonados fueron la nadadora Teresa Perales y para el jinete Juan Matute, quien se ha recuperado de manera milagrosa de un accidente que le dejó en coma y tras el que los médicos le dieron solo un 1% de sobrevivir. Perales, que está a solo una medalla olímpica de superar a Michael Phelps, ya sueña con París 2024 a pesar de su maltrecho hombro: "Vamos aguantando, pero para nadar con las orejas es suficiente. El hombro va poco a poco, pero en su sitio. Yo soy peleona, pero siempre nos quedará París y quiero estar ahí".

#GalaCOE | Teresa Perales (@teresa_perales), ejemplo absoluto, recoge el 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗼 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝗙𝗲𝗺𝗲𝗻𝗶𝗻𝗼 en reconocimiento a una carrera con 27 medallas paralímpicas.



📹 https://t.co/93yNBcEAmj#ElCorazónDeEspaña 🇪🇸❤️ pic.twitter.com/b79KM1PgLp — Comité Olímpico Español (@COE_es) December 21, 2022

"Yo estoy en todos los sitios donde me dejan estar. En la vida hay que hacer muchas cosas y más por el deporte. Quiero agradecer este reconocimiento que me hace muchísima ilusión". Por su parte, Matute explicó tras recoger su premio cómo superó su terrible accidente: "Contra todo pronóstico me superé porque tenía el sueño de heredar el escudo olímpico que lució mi padre. Mi objetivo ahora es París. Han sido días muy largos, de muchas dudas, pero me he sacrificado mucho y he superado retos día tras día".

Un carrusel de estrellas

Antes de dar paso a la entrega de los Premios Valores, hubo tiempo para la primera actuación del mago Karim. Después, Sandra Sánchez y Raúl Entrerríos tomaron el protagonismo en el escenario para recoger sus premios tras ser anunciados por María José Rienda y Javier Lliso. Los galardones fueron otorgados por Alejandro Blanco y Francisco Blázquez, vicepresidente del COE y presidente de la Real Federación Española de Balonmano.

Sandra puso la nota divertida de la noche al enseñar a los presentes en el escenario uno de sus katas y Entrerríos habló sobre su nueva vida lejos del balonmano: "La vida me ha cambiado bastante desde que me he retirado. Va pasando el tiempo y me voy adaptando. Echo cosas de menos de mi etapa de jugador, pero ahora también tengo otras que antes no tenía. Sigo el balonmano desde la distancia y ahora no tengo duda de que la Selección va a competir hasta el final en el próximo Mundial".

La siguiente categoría de premiados fueron los Premios Revelación. Lloan Llaneras y Carolina Pascual anunciaron los galardones y Alejandro Blanco y Marisol Casado, miembro del COI, fueron los encargados de entregarlos. Y sus ganadores fueron la taekwondista Adriana Cerezo y el escalador Alberto Ginés, dos de los diamantes del deporte español. Adriana desveló cuál es su mayor motivación: "Entrenar es mi pasión, es lo que me motiva día a día, pero para eso hay que soñar lo más alto posible y descubrir nuestros límites. Este año empieza cargado y tengo ganas por el Mundial de que arranca en mayo".

Por su parte, Ginés desveló lo que significa para él ser un referente: "La escalada está creciendo mucho y mi triunfo en los JJOO ha contribuido a ello. Nos ha costado mucho que cada vez haya más rocódromos como el que tenemos en el CAR de San Cugat que se ha tardado mucho en conseguir. Yo quiero transmitir lo que aprendí de la escalada cuando tenía solo tres años".

Tras la primera actuación del cantante Antonio José, el turno fue para los Premios Trayectoria que cayeron en manos de Laia Palau y Toni Bou y que fueron anunciados por Ander Mirambell y Lourdes Mohedano. La exjugadora de baloncesto habló de su nueva vida lejos de las pistas: "La mayoría de los que estamos aquí nos mueve la pasión. Sigo muy vinculada al baloncesto a pesar de mi retirada. Ahora me gustaría tener otras carreras y quien sabe si esa está en el cine". Por su parte, el piloto recordó cuál es su mayor motor: "El secreto es entrenar mucho. La motivación está en superarte en los momentos más complicados. Para ganar tanto, la clave es que ganar siempre te alimenta. Eso en los momentos fáciles. Pero ver que puedo seguir ganando títulos mundiales me sube la moral y eso es imparable".

#GalaCOE | @tonibou_oficial, 32 veces campeón del mundo – 16 de Trial y 16 de Trial Indoor -, recoge el 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗼 𝗧𝗿𝗮𝘆𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗠𝗮𝘀𝗰𝘂𝗹𝗶𝗻𝗼 por una carrera deportiva inmejorable. Lo entregan @COE_Presidente y Juan A. Samaranch



📹 https://t.co/93yNBcWbdR pic.twitter.com/7NxP3bptGc — Comité Olímpico Español (@COE_es) December 21, 2022

Los premios más especiales

El siguiente turno fue para uno de los galardones más emotivos de la noche, el bautizado con el nombre #ELCORAZÓNDEESPAÑA, el cual fue recibido por la selección española de baloncesto tras su brillante triunfo en el Eurobasket de este verano. El premio entregado por Alejandro Blanco y Victoria Cabezas, secretaria general del COE fue recogido por Jorge Garbajosa, presidente de la FEB, quien destacó el buen momento del basket nacional: "Gracias por este premio para la Selección. Lo más bonito es el futuro porque el presente dura lo que dura. Hemos ganado el Eurobasket, nos hemos llevado 8 medallas en categorías inferiores y por primera vez somos los mejores del mundo por ranking. Tenemos un equipo en construcción, pero vernos tan alto, nos hace ser optimistas con lo que está por venir y por el Mundial 2023".

La siguiente categoría de galardones fueron los Premios Trayectoria y que vinieron a reconocer la carrera de Ruth Beitia y de David Cal. Unas condecoraciones que fueron anunciadas por Raquel González y Rodrigo Germade y entregadas por Alejandro Blanco e Isabel Fernández, vicepresidenta del COE. Ruth destacó a su sonrisa como uno de sus mayores activos en el deporte: "Tuve que esperar mucho para que la medalla olímpica viniera a España, pero al final ese sueño se hace realidad. Eso me enseñó que una de las claves es disfrutar y vivirlo siempre con una sonrisa. Te ayuda a sufrir más que los demás porque lo encaras con felicidad".

Por su parte, David Cal, historia del olimpismo, celebró su presencia junto a una de las mejores amigas que le ha dado el deporte: "Es un honor estar aquí y compartir premio con Ruth. Estos premios se dedican a las personas que están siempre detrás del deportista, desde los entrenadores hasta el conserje que te abre las instalaciones para entrenar cada mañana. Las medallas se parten en miles de trocitos".

Los siguientes premios en entregarse fueron los Premios Equipo, recibidos por la selección española femenina de hockey patines y por la masculina de waterpolo. Unos premios que fueron entregados por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en compañía de Alejandro Blanco. El premio en categoría femenina fue recogido por Ana Casarrramona, Laura Puigdeta y Berta Busquets, mientras que en categoría masculina subieron hasta el escenario Alberto Munárriz, Marcu Larumbe y Alejandro Bustos. Ambos combinados destacaron su unión en los malos momentos como su principal virtud.

Los últimos premios de la gala fueron las categorías de Premio Especial, los cuales reconocieron a los abanderados de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Mireia Belmonte y Saúl Craviotto, y los galardones a las estrellas de la noche, los Deportistas del Año. En categoría femenina, Queralt Castellet fue la ganadora: "Me ha cambiado la vida desde febrero aquí con la medalla olímpica. Hay una diferencia enorme entre lo que sueñas y lo que luego consigues. Lo puedes imaginar mil veces, pero hasta que no ocurre no te das cuenta de todo lo que significa. Ahora he vuelto a empezar a competir sin mucha expectativa y empiezo ganando, así que no puedo estar más motivada".

#GalaCOE | Queralt Castellet (@q_castellet), plata olímpica en #Pekín2022, recoge el 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗳𝗲𝗺𝗲𝗻𝗶𝗻𝗼 en reconocimiento a toda una vida sobre la tabla de snow de la mano de @COE_Presidente y @sanchezcastejon



📹 https://t.co/93yNBcEAmj pic.twitter.com/29aSDeuJQ4 — Comité Olímpico Español (@COE_es) December 21, 2022

Por su parte, en categoría masculina, el premio fue para Carlos Arévalo, quien fue acompañado por varios miembros de las Fuerzas Armadas de las que forma parte: "La disciplina militar para mí lo es todo, en el deporte y en la vida. Estoy eternamente agradecido a las Fuerzas Armadas y a Alejandro Blanco porque tener siempre abierta su casa para los deportistas". Ambos premios fueron entregados por Alejandro Blanco y Pedro Sánchez.

Los discursos finales

La gala de premios del Comité Olímpico Español concluyó con dos emotivos discursos. Primero fue turno para el presidente del COE, Alejandro Blanco, quien cerró su intervención con gran sentimiento: "A veces no somos conscientes de todo lo que tenemos en nuestro deporte. Aquí tenemos a unos 60 deportistas que son la envidia del mundo. Cuando llegamos aquí en 2005 queríamos hacer de esta sede la casa del deportista. Quiero agradecer a los medios de comunicación y a los patrocinadores por hacer realidad esta gala".

"El reconocimiento de hoy debe ir también para aquellos que ayudan a los deportistas a alcanzar sus más grandes metas, desde familias hasta entrenadores pasando por gobiernos y federaciones. Esas personas que no suben al podio, pero que están con ellos en el podio. Quiero agradecer también al presidente del Gobierno Pedro Sánchez porque conoce y apoya al deporte. También al Ministerio de Deportes y al Consejo Superior de Deportes. Gracias también al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones por llevar a cabo iniciativas también como la creación del primer centro para deportistas refugiados".

"Gracias también a los pioneros que nos abrieron el camino, a aquellos deportistas que con sus trayectorias nos dieron lecciones de vida, a los deportistas con un ADN especial que ha hecho que la sociedad les conozca como leyendas. Y aquellos deportistas que mantienen vivo el deporte en el presente y que han hecho de este verano la mejor época del deporte español de todos los tiempos. Por último, acordarme de aquellos deportistas que son el futuro y que nos seguirán haciendo grandes. En general, quiero agradecer a todos los deportistas por ser los mejores representantes de España. Sois el corazón y el alma del movimiento olímpico español. Con vuestro esfuerzo cambiáis el futuro".

El último turno de intervención y que puso el colofón de oro a una noche brillante fue para el presidente del gobierno Pedro Sánchez: "Para mí es un auténtico honor estar aquí entre tantas estrellas, hombres y mujeres que hacen mejor este país. El COE reconoce trayectorias, actuaciones inolvidables y nos recuerda que el olimpismo siempre se guía bajo los valores del deporte que es una escuela de vida y de cohesión social".

"El mundo ha cambiado en las últimas décadas y por eso ha sido necesario crear una ley del deporte asentada en nuestro tiempo. El deporte es un motor social que apuesta por la inclusión y que rechaza la discriminación. Durante mi legislatura me propuse llegar a los 1.000 millones de inversión en el deporte y vamos camino de superar esa cifra para apoyar a los deportistas. El deporte es un activo incalculable y un motor de empleo estable y sostenible. Hay que apostar por el deporte a la altura de vuestros éxitos y de vuestras trayectorias. No solo se destacan las victorias, sino también la forma en cómo se consiguen. España no podría tener una mejor representación".

"Hoy honramos al deporte español y a los valores del olimpismo. Y quiero acordarme de dos deportistas, Elnaz Rekabi, escaladora iraní perseguida por el gobierno de su país, y de Amir Nasr Azadani, futbolista también de Irán condenado a muerte por defender los derechos de las mujeres. Y por último, quiero acordarme también de Ucrania y de los deportistas rusos que han visto truncadas sus carreras por los deseos de un gobernador. A todos los deportistas españoles, no olvidéis que un país os acompaña, os respeta y os apoya. Sois parte fundamental del éxito de este país”.

Sigue los temas que te interesan