Livakovic, el héroe de Croacia en Qatar, favorito del Bayern Múnich para sustituir a Neuer

El Bayern Múnich busca portero. Manuel Neuer se pierde lo que resta de temporada después de sufrir una fractura tibial cuando esquiaba. Una auténtica imprudencia del guardameta de Alemania que deja a su equipo rastreando el mercado con urgencia para encontrar un relevo.

Se habla de varios nombres. Pero L'Équipe destaca el de Dominik Livakovic. El héroe de Croacia en el Mundial de Qatar se ha convertido en una de las figuras del torneo. De ahí que no haya tardado en ser colocado en la agenda de uno de los clubes más importantes de Europa.

El Bayern quiere un sustituto para el lesionado Neuer y Livakovic encaja a la perfección. El principal valedor para su llegada al Allianz Arena es Oliver Kahn. El CEO del equipo de Múnich, uno de los mejores porteros de la historia del fútbol, no tuvo dudas al pensar en él como opción preferente al conocer la baja de Manuel.

Dominik Livakovic, parando un penalti con la selección de Croacia en los octavos del Mundial de Qatar 2022 Reuters

El citado medio francés destaca en su información que el Dinamo Zagreb, club al que pertenecen los derechos del portero croata, no vería con malos ojos la salida de Livakovic. El arquero tiene contrato con la entidad de su país hasta junio de 2024, pero podría abandonarla ya en la ventana de transferencias de invierno.

Héroe Vatreni

Como si se estuviese calcando lo sucedido en el Mundial de Rusia 2018, la selección de Croacia ya ha superado las rondas de octavos y cuartos en los penaltis en Qatar 2022. En la anterior edición de la Copa del Mundo, los Vatreni llegaron a la final después de superar cada ronda eliminatoria en la fatídica tanda de las penas máximas.

En Rusia, los croatas superaron los octavos, los cuartos y las semifinales en los penaltis, para acabar cayendo en la final contra la selección de Francia. En Qatar, en cuartos se impusieron a Japón de esa forma y después hicieron lo mismo ante la todopoderosa Brasil.

Livakovic fue el gran protagonista, parando la mayor parte de los penaltis que le lanzaron japoneses y brasileños. Ahora, el favorito de Kahn para sustituir al lesionado Neuer busca, antes de decidir su futuro, conseguir el billete para la final del Mundial de Qatar ante la Argentina de Messi.

Otros candidatos

El nombre de Dominik Livakovic no es el único que se ha colocado en la agenda del Bayern Múnich para relevar a Manuel Neuer. También se habla de Alexander Nübel, que juega cedido por el conjunto bávaro en el AS Mónaco. En declaraciones para DPA, su agente, Stefan Bracks, aseguró que no ha tenido "ningún contacto con el Bayern" y que "Alex tampoco ha oído nada".

Mientras que Bavarian Football Works ha informado que si Livakovic es el favorito y Nübel la alternativa, también está sobre la mesa el nombre de Keylor Navas. Pero que parece muy poco probable que el PSG acepte reforzar a su rival en la próxima ronda de los octavos de final de la UEFA Champions League.

