Cristiano Ronaldo y su halago a Leo Messi: "Es un jugador increíble, mágico"

Cristiano Ronaldo sigue dando que hablar. El futbolista del Manchester United ha vuelto a ser protagonista al publicarse otro episodio de su entrevista en Sky Sports. En ella, se sincera sobre su máximo rival, Leo Messi, deja nuevas palabras contra el Manchester United o explica cómo ve a Portugal para el Mundial.

El delantero portugués reconoció su espectacular rivalidad con Leo Messi a lo largo de los años, y se deshizo en elogios hacia el argentino. No dudó en calificarle de "mágico" e "increíble". Ambos durante su carrera sido los grandes dominadores del fútbol mundial, donde coparon gran parte de los títulos individuales.

"Es un jugador increíble. Mágico. Top. Como persona, compartimos el escenario 16 años. Imagínate 16 años. Entonces, tengo una gran relación con él. No soy amigo de él, en términos de como un amigo que estaba contigo en tu casa o hablando por teléfono", resalta en primera instancia sobre Messi.

Cristiano Ronaldo, en un entrenamiento con Portugal. REUTERS

A pesar de ser su máximo rival, Cristiano Ronaldo aseveró que le tiene una gran consideración por todo lo que ha conseguido. "Es un tipo que respeto mucho la forma en que siempre habla de mí. Incluso su esposa o mi esposa, mi novia, siempre tienen respeto y son de Argentina. Mi novia es de Argentina. Muy bien. ¿Qué voy a decir de Messi? Un gran tipo que hace grandes cosas por el fútbol", agregó.

También aseguró que quiere "jugar dos o tres años más" y que pretende terminar su carrera "a los 40 años, es una buena edad". Además, confirmó la gran oferta que recibió del fútbol árabe, demostrando que había rechazado una por el valor de 300 millones de euros.

Carga contra el United

Sin embargo, también dejó nuevos ataques al Manchester United y, en especial, a la figura de Ten Hag. El entrenador del conjunto inglés es uno de los principales focos de sus críticas, demostrando que su relación es prácticamente nula tras los desplantes que el futbolista ha considerado inaceptables.

"La empatía no es buena. No creo que me respete como debería merecerlo. Es lo que es. Por eso probablemente me fui contra el Tottenham", aclara sobre el polémico acto que realizo y el verdadero motivo de ello.

Cristiano Ronaldo, en un partido del Manchester United de la temporada 2022/2023 Reuters

"Es difícil decírtelo al 100%, pero digamos que me arrepiento, pero de la misma manera me sentí provocado por el entrenador. No está permitido que un entrenador me meta tres minutos en un partido. Lo siento, no soy ese tipo de jugador. Sé lo que puedo dar al equipo", resaltó sobre la falta de respeto que él considera que recibió.

Además, también cargó contra los dueños del Manchester United, la familia Glazer. Él achacó su dejadez al mal rumbo del club. "A los dueños del club no les importa el club. Como sabes, el United es un club de marketing. Obtendrán dinero de eso, pero en realidad no lo obtienen del deporte. No he hablado con ellos desde que regresé", señala Cristiano.

Papel de Portugal

Con lo que más ilusionado se mostró Cristiano Ronaldo fue con el papel de su selección en el Mundial. El delantero tiene puestas muchas expectativas en la gran cita del mundo del fútbol, donde considera que puede hacer algo grande con Portugal y así intentar cerrar un círculo perfecto.

"Veo un buen torneo, para ser honesto. Creo que Qatar está preparado. Están preparados para eso, y será extraño jugar al comienzo de la temporada, sí, pero de la misma manera, un desafío. Creo que, para ser honesto, es bueno. Me siento bien. Me siento con buena energía", recalca.

