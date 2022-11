Raphinha: "Diré la verdad, como es mayor esperaba menos de Lewandowski en el Barça"

Raphinha disputa su primer Mundial con la selección de Brasil. El futbolista del Barcelona concede una entrevista en Globoesporte en la que habla de la Copa del Mundo de Qatar y también de algunos nombres propios como los de Neymar o Lewandowski.

En cuanto al jugador del Paris Saint-Germain, Raphinha destaca los consejos que le ha dado de cara al Mundial de fútbol de Qatar 2022: "Me dijo que fuera yo mismo, que jugará al fútbol que me hizo llegar a la selección, que subiera y no bajara la cabeza. Si tuviera que pasar el balón para un lado, tendría millones de jugadores para hacer eso".

Además, confiesa cómo es su relación con 'Ney': "Fuera del campo nos llevamos muy bien. Neymar es una persona increíble, acogedora... Hoy recibe a los jugadores jóvenes de la selección de la mejor manera posible. Tenemos muy buena relación fuera del campo. Cuando voy a París o viene a Barcelona quedamos, cenamos... Para mí es muy reciente, poder llamar a Ney amigo íntimo es un inmenso honor. Es uno de los tipos que me inspiran".

Dani Alves

Dani Alves se convirtió en una de las decisiones de Tite más polémicas en la lista de la Canarinha. Raphinha coincidió con él en Can Barça: "Como entrenamos al mismo tiempo, el B y el profesional, solo le veo en el gimnasio. Es un tipo que, desde que terminó el campeonato mexicano y llegó aquí, está buscando su mejor forma física. Trabaja duro. Lo veo como un gran jugador, un gran trabajador, un gran capitán... No hay nada que decir de su liderazgo, es espectacular".

El futbolista brasileño Dani Alves, en una imagen de archivo Brett Hemmings / AAP / dpa

También se refiere a esa polémica por su convocatoria: "Es complicado decir, porque si lo llevaran como ocurrió la gente lo criticaría, y si no lo llevaran también. Sigo muy poco el periodismo, me centro en mi trabajo, en mi familia. Un día estás ahí arriba y otro día estás abajo. Cuando estás abajo y no tienes buena cabeza acabas temblando y no puede salir... Cuando te dicen cosas estupendas acabas engañándote, y cuando te dicen cosas malas te crees lo peor del mundo, y no lo eres".

Qatar 2022

El futbolista culé afirma que jugará este Mundial de Qatar "como si fuera el último". "Hablo con mi padre, siempre hablamos, jugamos cada partido como si fuera el último porque no se sabe mañana. No puedo garantizar que juegue otra Copa o que... Sinceramente, no lo sé. Jugaré como si fuera el último. Tal vez jugaré otro, tal vez no. Depende... Va a cambiar de entrenador, no sé si le caeré bien al entrenador", comenta.

Robert Lewandowski

Por último, también se refiere a su compañero de equipo, el delantero polaco Robert Lewandowski. "Te diré la verdad. Como es un tipo mayor (34 años), esperaba menos de él. Pero llegó aquí y cada entrenamiento que hace es increíble, nunca es suficiente para él, siempre da lo mejor de sí mismo", apunta.

[Neymar y Vinicius, líderes de la convocatoria de Brasil para el Mundial de Qatar]

"Corre mucho, ayuda en el marcaje, se mueve bien en el área, tiene buen remate de cabeza, remata con las dos piernas, es algo increíble. Te ves a ti mismo con 25 años, trabajando duro, crees que estás en tu mejor momento, y ves a un tipo que tiene 34 años intentando hacerlo lo mejor posible cada día, así que es increíble. Su forma de trabajar es muy inspiradora", sentencia Raphinha.

