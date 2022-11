La resaca del derbi sevillano: el veto a Monchi, la trifulca en los vestuarios y la denuncia del Betis

Los derbis sevillanos entre el Real Betis y el Sevilla FC son habitualmente partidos muy intensos y con mucha carga emotiva. Es normal que la tensión se dispare y que cada acto desate sus consecuencias, y eso es lo que ha sucedido después del encuentro que se disputó en el Benito Villamarín este pasado domingo.

El choque de la decimotercera jornada de La Liga se saldó con empate (1-1) pero pasará facturas durante los próximos días. Las tres expulsiones, dos por parte del Real Betis y otra para el Sevilla, marcaron el encuentro y contribuyeron a que los ánimos se caldearan, pero especialmente llamativa volvió a ser la imagen de Monchi, el director deportivo del equipo de Nervión, sobre el terreno de juego al término de los 90 minutos.

El sevillista bajó al césped una vez que finalizó el envite para ir a saludar a la afición del Sevilla presente en el Villamarín cuando todavía quedaba bastante gente dentro del estadio, algo que por parte del Betis se entendió como una provocación. Monchi se llevó una bronca considerable por parte de la hinchada verdiblanca, y también la reprimenda por parte del banquillo contrario.

En Heliópolis no sentó nada bien este hecho que consideran una provocación y, tal y como informa la Cadena Cope, no volverá a invitar a Monchi a su palco en ningún derbi más. Además, denunciará esta actitud ante LaLiga al considerar que es una conducta que incita a la violencia. Pero no solo eso, sino que en el Betis denunciaron varias frases malsonantes y subidas de todo por parte del director deportivo del Sevilla, por lo que han decidido decir basta.

La trifulca posterior

Las consecuencias del derbi entre el Real Betis y el Sevilla van todavía un poco más allá. El encuentro se fue calentando a lo largo de los 90 minutos, especialmente con las tres expulsiones que se produjeron y que condicionaron el devenir del partido. Los verdiblancos terminaron con dos futbolistas menos sobre el terreno de juego, mientras que el Sevilla acabó con diez hombres.

La mecha estaba prendida y desembocó en un altercado a la finalización del choque. El acta del partido recoge que se produjo un enfrentamiento ya dentro de los vestuarios, lejos de las cámaras de televisión, entre componentes de los dos equipos, si bien es cierto que no pasaron a mayores. El equipo arbitral trató de identificar a los implicados en esta trifulca, pero les resultó imposible y por eso no habrá sanciones para los protagonistas.

[Sevilla, dos equipos y un cambio de ciclo: "El fútbol le debía algo al Betis"]

El colegiado Sánchez Martínez recoge en el acta que "una vez finalizado el encuentro y cuando nos encontrábamos en nuestro vestuario, se produjo un altercado en el túnel de vestuarios entre jugadores y técnicos de ambos equipos. Al salir de nuestro vestuario para comprobar que estaba ocurriendo, ambos equipos se retiraron a sus respectivos vestuarios, no pudiendo identificar a los iniciadores de dicho altercado. Solicitamos la presencia del coordinador de seguridad, el cual nos indicó que no han podido identificar a ninguna persona implicada en el incidente", relató el trencilla.

Sigue los temas que te interesan