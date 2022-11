El Barça y el Sevilla esperan: Cristiano Ronaldo y los otros posibles rivales en la Europa League

La Europa League ya espera tanto al Fútbol Club Barcelona como al Sevilla. Después del batacazo de los dos equipos españoles en la fase de grupos de la Champions League (el Atlético de Madrid ni siquiera pudo terminar tercero), los culés y los hispalenses tendrán que jugar un playoff de dieciseisavos de final para poder seguir vivos en competición europea.

En este segundo escalón del fútbol continental, los primeros de cada grupo acceden directamente a los octavos de final mientras que los segundos clasificados tienen que jugar una eliminatoria de dieciseisavos de final. A este playoff es donde caen los equipos eliminados de la Champions League que, en este caso, son el Barça y el Sevilla por parte del fútbol español.

Una vez terminada la fase de grupos de la Europa League, los de Xavi Hernández y los de Jorge Sampaoli ya saben cuáles son los rivales que les esperan en el bombo. PSV, Stade Rennais, Roma, Unión Berlín, Manchester United, Midtjylland, Nantes y Mónaco son los ocho equipos que estarán en las bolas y que pueden quedar emparejados con cualquiera de estos dos equipos españoles.

Cristiano y Mourinho amenazan

El orden de preferencias del Barcelona y del Sevilla seguro que está bastante claro. En la lista de posibles rivales para los dieciseisavos de final hay equipos que entrañan una seria dificultad y una amenaza para volver a caer eliminados a las primeras de cambio, mientras que hay otros que, sobre el papel, deberían oponer mucha menos resistencia.

En el apartado de equipos a evitar aparece el Manchester United. Los red devils finalizaron segundos por detrás de la Real Sociedad y tendrán que disputar esta eliminatoria partiendo como uno de los grandes 'cocos'. Su plantilla con Cristiano Ronaldo, Casemiro o De Gea impone y, pese a que siguen sin estar en su mejor momento, por nombre siguen siendo uno de los aspirantes al título.

La Roma de Mourinho es otro de esos rivales que muy pocos quieren ver. El conjunto italiano también fue víctima de otro equipo español, el Real Betis, que le dejó sin la primera plaza del grupo C. Los romanos, sin embargo, han terminado con buenas sensaciones y son además los vigentes ganadores de la Conference League.

Jose Mourinho, dirigiendo a la Roma. REUTERS

El PSV y el Mónaco aparecen quizás en un escalón inferior de dificultad, aunque no serán rivales para confiarse lo más mínimo. Los holandeses finalizaron segundos por detrás del Arsenal, aunque plantaron batalla hasta el final, mientras que los del Principado no pudieron alcanzar la primera plaza en un grupo más fácil donde el Ferencvaros fue el mejor. El Unión Berlín, por su parte, es el líder de la Bundesliga y pese a que no tiene tanto nombre sí que entrañará problemas considerables.

Los rivales más asequibles son el Nantes, el Midtjylland y el Stade Rennais. Aparecen como las 'Cenicientas' de este sorteo y su nivel no debería presentar demasiada oposición a equipos como el Sevilla y el Barcelona que, por presupuesto y por plantilla, se encuentran muchos escalones por encima.

