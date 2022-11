El exfutbolista Donato pide 'ir a la guerra' para poner fin al "comunismo" de Lula da Silva en Brasil

Lula da Silva logró imponerse en unas ajustadas elecciones a la presidencia de Brasil. El gigante sudamericano está dividido en dos, ya que las diferencias con Jair Bolsonaro fueron mínimas. De hecho, ya se han producido algunas protestas en el país, como el bloque de carreteras que acabó dando al vuelta al mundo. Y no solo los 'anónimos' están mostrando su disconformidad por los resultados, también figuras del deporte como Donato Gama da Silva.

Donato, un viejo conocido de la liga española por su memorable etapa en el Deportivo de La Coruña, publicó un mensaje en su cuenta personal de Instagram tras la victoria confirmada de Lula da Silva. El exfutbolista llamó a los seguidores de Bolsonaro a salir a la calle, incluso habló de "intervención militar".

El deportista pide un particular golpe de Estado en Brasil. Y esto para acabar con lo que cree que traerá Lula a su país: el comunismo. Así de claro se mostró en sus redes sociales: "La guerra aún no ha terminado, el pueblo brasileño ha despertado, no se quedará así. Si el pueblo sale a la calle, puede haber una intervención militar. El comunismo no puede volver al poder. No tires la toalla".

Donato, que también pasó por las filas del Atlético de Madrid, no quiere que la izquierda sea la que domine en Brasil durante los próximos años. Algo que tiene en común con algunas otras estrellas del deporte de ayer y de hoy. El caso más comentado en esta vuelta de las elecciones de este 2022 ha sido el de Neymar.

Apoyos VIP de Bolsonaro

El futbolista del Paris Saint-Germain no dudó en mostrar su total apoyo a Bolsonaro en las elecciones: "Vota, vota y confirma. 22 es Bolsonaro" o "Hablan de democracia y de muchas cosas, pero cuando alguien tiene una opinión diferente, lo atacan los mismos que hablan de democracia". Y no solo él.

Ronaldinho. Rivaldo, Cafú, Edmundo, Felipe Melo o Lucas Moura o el mítico bicampeón del mundo de la Fórmula 1, Emerson Fittipaldi, son otros de los nombres propios que ya fuese en las anteriores elecciones o en las de este año no han ocultado a la opinión pública que están del lado de candidato de la extrema derecha. Esto en el deporte, pero también en otras disciplinas como la actuación o la canción ha sumado importantes adeptos.

