Xavi Hernández habla antes de El Clásico: "Yo no voy a ser un problema para el Barça"

El Barça se juega mucho más que el Real Madrid en El Clásico de este domingo (16:15 horas). Los de Xavi Hernández pisarán el césped del Santiago Bernabéu todavía con la decepción de Champions bien presente y el técnico catalán reveló cómo se encuentra el vestuario. Asegura sentir la confianza de Joan Laporta para el proyecto.

Situación complicada

"Nos puede servir como referencia. Hay que jugar valientes. Es cierto que ellos se sienten cómodos saliendo a la contra, pero nosotros tenemos que jugar en bloque, atacar de forma compacta. Que en las transiciones salgamos todos. Tenemos que mostrar personalidad y una muestra muy clara es el año pasado".

A por El Clásico

"Son tres puntos y ganar un Clásico da moral y confianza. Es importante para nosotros y para el Real Madrid. Sobre el proyecto, es pronto. Estamos en construcción. Lo de Europa es triste, nos da rabia no haber ganado al Inter. Tenemos que seguir creyendo en el proyecto. Quedan más competiciones. Las notas se ponen a final de temporada, aunque la de Europa no es buena hasta ahora. Calma, paciencia".

Koundé, listo

"Koundé está bien, al 100%. Está disponible y veremos mañana".

Busquets, ¿intocable?

"Sigue siendo importante para el grupo y para el equipo. ¿Intocable? Todos son importantes. Busquets tiene que estar preparado, como todos, para participar siempre".

Dolidos

"Nosotros también estamos decepcionados. Europa te pasa factura, pero hay que seguir. El equipo está comprometido y es pronto. LaLiga es larga, está la Supercopa y la Copa. No creo en otro camino al éxito que el que estamos haciendo".

Críticas a los capitanes

"Se dudará de todo. Jugadores, entrenador, fichajes... No sé si es justo, pero no nos podemos parar en eso. Empatamos un partido que no debíamos. Este club tiene una exigencia máxima. Entre todos tenemos que sacar esto adelante".

Goles encajados en Europa

"Hay mucho rol individual, de errores individuales. En LaLiga hemos estado muy bien en este sentido. Mañana es una prueba importante para demostrar que estamos bien".

Tendencia hasta El Clásico

"Es el partido en el que menos importancia se le da en el partido anterior. No tanto importa la trayectoria. Es impredecible. Trataremos de competir y ganar los tres puntos".

Ganar sin jugar bien

"El objetivo es ganar jugando bien, o como nosotros queremos jugar. Hay días en los que juegas bien y no ganas, y otros en los que no lo haces tan bien, como ante el Celta, y ganas. Intentamos no analizar a partir de los resultados. La gente es resultadista y es normal".

Parar a Vinicius

"Marcos Alonso también ha jugado de central y mañana decidiremos. No solo Vinicius, también Benzema, Rodrygo, Valverde... Es un equipo competitivo, que saca provecho de sus jugadores. Es un partidazo. No es cómo para a Vinicius, sino cómo parar al Madrid".

Optimismo

"Es mi forma de ser, soy optimista por naturaleza. Hemos mejorado desde la temporada pasada. En LaLiga estamos muy bien, no hemos perdido ningún partido. La temporada me hace pensar que puedo seguir siendo optimista. No voy a parar de insistir. El día que no lo vea claro, me iré a mi casa. Pero de momento lo veo bien. Yo no voy a ser un problema para el Barça".

Charla con Laporta

"Me comunicó confianza máxima. Se había dado la cara en todos los partidos de Europa. El presidente también es muy optimista. Es una pena lo del otro día, lo de Milán y lo de Múnich. Esta Champions está siendo cruel con nosotros. Vamos bien por este camino y este trabajo que estamos elaborando".

¿Cachondo por El Clásico?

"Cachondo no sé si sería la palabra -risas-. Me gusta jugar contra el Madrid, yo soy muy competitivo. Me gustaría seguir siendo futbolista para jugar este tipo de partidos. Aquí es donde hay que dar la talla, también como entrenador. Un Clásico lo ve todo el mundo y todo el mundo está motivado".

Enfrentarse a las dudas

"Entiendo las dudas, sé dónde estoy. En un día que no debíamos fallar, lo hemos hecho. Entiendo al aficionado culé, yo también estoy decepcionado y triste. Vine para revertir la situación y se puede conseguir. El día que no lo vea posible me sentaré aquí y lo diré también. Vamos a ver cómo se da la temporada. Creo que todavía se puede revertir la situación".

Reafirmado

"No hablamos de la continuidad ni nada. A trabajar y que la temporada sigue".

Juega Benzema

"Cambiaremos poco. No tenemos este año a Araújo, que paró muy bien a Vinicius la temporada pasada. Veo más un trabajo colectivo que individual. El año pasado conseguimos que estuviera incómodo. Pero me preocupa el Madrid como bloque".

¿Debilidad mental?

"No lo creo. El partido lo empatamos, si hubiera un bajón mental no lo habríamos hecho. El equipo tiene amor propio. Al equipo lo veo implicado, con alma, con coraje, que nos hizo creer hasta el final. Se han juntado muchas circunstancias, pero comparando el año pasado, las sensaciones son muy distintas. Yo lo veo de manera de forma positivo para ir creciendo poco a poco".

Más músculo

"Tal vez estoy de acuerdo que se necesita más músculo, pero el mental. Para atacar mejor, saber hacer las transiciones, temporizar. Hace falta más músculo para saber atacar y defender, estar concentrados...".

Feliz en el banquillo

"Comparando, no hay color. Se disfruta más como jugador que como entrenador. A partir de ahí, intento que los jugadores se quiten presión y disfruten del partido. Mañana, a partir del juego, intentar ser protagonista y, como entrenador, sacar la mejor versión de cada jugador. Es mucho mejor ser jugador del Barça que entrenador".

