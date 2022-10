Atlético de Madrid - Brujas, la Champions League en directo | Resultado, resumen y estadísticas del partido

Sobre el Brujas: "Nos enfrentamos a un Brujas que juega muy bien, lo vimos la semana pasada. Ellos con la misma propuesta y contundencia, seguro que están con mucha fortaleza. Veo a los jugadores con mucha ilusión para mejorar. Es el camino".

Una final: "Sabemos la importancia de este partido. Necesitamos hacerlo bien, para eso necesitamos dar lo máximo y necesitamos a la gente. Son una parte importantísima de este club, de este equipo. La fuerza de fuera nos hizo sacar más de lo que tenemos".

¿Cómo está anímicamente?: "Yo pensando con la misma seguridad de siempre. Ayer me preguntaron si me imaginaba en otro lugar y yo no me estoy yendo, yo estoy".

