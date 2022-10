Del Amo a las rebeldes de la selección femenina: "Es mentira que Vilda entrara en sus habitaciones"

Rafael del Amo es uno de los cargos importantes dentro de la Real Federación Española de Fútbol. Ostenta el cargo de vicepresidente, también el de presidente del Comité Técnico de Fútbol Femenino y además es el presidente de la Federación Navarra de Fútbol. Precisamente, la Selección femenina visita Pamplona este martes para jugar un encuentro amistoso ante Estados Unidos y lo hace todavía en el ojo del huracán por toda la polémica desatada hace ya más de un mes.

Sobre este farragoso asunto habló Rafael del Amo, que no se escondió ante las preguntas delicadas sobre la rebelión de las 15 futbolistas (a las que después se sumaron otras tres más) que renunciaron a volver a la Selección si seguía Jorge Vilda al frente. El mandatario de la Federación mostró su apoyo incondicional al entrenador e hizo notar su incredulidad acerca de los motivos que han desencadenado el terremoto.

"¿Qué estáis pidiendo?", repitió en varias ocasiones, en alusión directa a las jugadoras, en una entrevista con el Diario de Navarra. Del Amo reivindicó las mejoras que a lo largo de los últimos años la RFEF ha brindado al combinado femenino y también apuntó que piensa que todo este revuelo es una maniobra organizada por unas pocas jugadoras, mientras que otras ya se están arrepintiendo de lo sucedido.

Jorge Vilda durante un acto de la RFEF Europa Press

Siguen sin motivos claros

Uno de los principales reclamos que se le están pidiendo a las futbolistas rebeldes es que expliquen con claridad los motivos que les han llevado a tensar tanto la cuerda. Las referencias genéricas al estado emocional o a su salud siguen sin ser concretas, y por eso siguen quedando muchas dudas acerca de cuál es el desencadenante real de toda esta situación.

"Hemos tenido mejoras económicas, de derechos de imagen, viajamos en chárter, habitaciones individuales. Las mejoras han sido brutales. ¿Qué estáis pidiendo?", dijo de forma muy tajante Rafael del Amo en una clara interpelación a las futbolistas. Apuntó además que había cedido a las peticiones de las jugadoras durante los últimos años, llevando a la Selección a entrenadores que ellas mismas habían pedido.

Prosiguió Del Amo con su discurso en la misma línea: "¿Qué me estáis pidiendo? No lo sé, no tengo ni idea. Dicen que no se encuentran bien anímicamente, lo tendremos que respetar. Si diera mi opinión, daría muchos titulares en los que hoy día no me apetece entrar. Creo que hay que tener muchísima memoria, y en el fútbol más", dijo.

El mandatario de la RFEF salió en defensa de Jorge Vilda y quiso poner en relieve su labor de apoyo a algunas futbolistas cuando ellas no habían estado acertadas en algún partido: "En el Europeo hubo chicas que no estuvieron a la altura y Jorge las apoyó, las arropó y las defendió cuando tuvieron alguna actuación mala".

Una maniobra orquestada

Rafael del Amo recordó el momento en el que estalló todo. Fue en el momento en el que la Selección Española sub20 se proclamó campeona del mundo en Costa Rica, y piensa que todo fue un movimiento para solapar aquel éxito: "No esperaba algo tan potente, tiene que ser algo premeditado. Alguien está solapando este título del que todos nos tenemos que sentir orgullosos. No sé quién lo ha podido mover, pero quien haya sido tiene muy mala leche".

Por otra parte, Del Amo dejó claro que piensa que alguien ha asesorado mal a las jugadoras e indicó que le consta que algunas de ellas se han arrepentido de haber llegado a este extremo: "Puedo pensar que fueron aconsejadas. Sé que hay algunas de ellas que no están de acuerdo con lo que han hecho, que se han pegado un tiro en el pie. Puedes pensar que hay dos o tres cabecillas, o sus representantes".

Además, el presidente del Comité Técnico del Fútbol Femenino volvió a defender a Jorge Vilda: "Es mentira que sea un déspota. Las capitanas, cuando he hablado con ellas, me han dicho que el trato es exquisito. Esa ha sido la palabra. Es una persona súper íntegra. También es mentira que entre en sus habitaciones".

