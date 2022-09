Nico Williams es la revolución: el jugador que España quitó a Ghana y que no habla euskera

"Morata me ha dicho que el gol era mío". Este puede ser el resumen de la victoria de la selección española de fútbol ante Portugal para meterse en la Final Four de la UEFA Nations League. Nico Williams revolucionó el partido con su ilusión, su velocidad, su desborde y, sobre todo, con su desparpajo.

Pese a que fue Álvaro Morata el autor del gol de la victoria de España en el Estadio Municipal de Braga, todos los focos y piropos se centran en la figura del menor de los hermanos Williams. En especial, en un momento en el que el futuro de Nico se debate en lo que se refiere al plano internacional.

Desde el reciente cambio de la FIFA sobre las normas de elegibilidad de los internacionales, es necesario jugar más de un partido con un determinado país para que se cierren las puertas de pleno del resto de selecciones. Es decir, ni con el debut ante Suiza ni tampoco con sus minutos frente a Portugal, España blinda a Nico Williams.

Ghana todavía tiene una oportunidad y desde el país africano se está listo para luchar por el joven delantero. De hecho, nadie oculta que el gran sueño es poder juntar en la selección de las Estrellas Negras a Iñaki Williams y a su hermano Nico. El primero de ellos ya se ha inclinado por esta opción.

Prefiere España

Sin embargo, Nico Williams prefiere jugar con España. Y esa es su intención, de ahí que acogiese de la mejor manera su convocatoria con la Absoluta. Luis Enrique sabe que tiene entre manos una joya y que perderle ahora en favor de Ghana sería un error que a la larga podría salir muy caro. De ahí que su nombre haya figurado en una lista tan importante como esta: con el pase a la Final Four en juego y justo antes del Mundial de Qatar.

Precisamente, esa opción de poder disputar su primer Mundial de fútbol y, además, de hacerlo con la selección española es un sueño que no es imposible de cumplir. Y eso con tan solo 20 años. Durante los últimos días, Nico ha trabajado muy fuerte bajo la atenta mirada de Luis Enrique. Pero, además, ha aprovechado sus minutos sobre el terreno de juego. En especial, en esta decisiva victoria frente a Portugal.

"No tenía ni idea de que estaba en la prelista", llegó a reconocer el futbolista. A falta de dos meses para la nueva, y esperada, edición de la Copa del Mundo, para nadie sería una sorpresa ver el nombre de Nico Williams en la convocatoria de Luis Enrique para Qatar 2022. Y es que crece el runrún sobre que él puede ser esa revolución que tanto necesita España.

Con Ansu Fati en entredicho, el joven de los Williams puede ser la solución. Un futbolista diferente y con toda la ambición del mundo. También con las ganas de demostrar que puede ser una de las grandes estrellas del futuro del fútbol. Durante este último parón, ha sido una de las mayores sensaciones. En parte, también por lo que ha dado que hablar durante una entrevista con el diario MARCA.

En esta, además de asegurar que le diría a Pedro Sánchez "que baje los impuestos", afirmó que no habla euskera. En un test rápido, el jugador del Athletic, fue preguntado por su nivel en esta lengua. Nico Williams no ocultó que es "cero". En Twitter, muchos usuarios le atizaron por ello, aunque otros le defendieron al poner de relieve que puso un tono cómico al hablar sobre el tema.

Polémicas a un lado, Nico Williams quiere jugar con España. Eso es lo que tiene claro en estos momentos. Sin embargo, desde Ghana no van a bajar los brazos. Las Estrellas Negras pretenden juntar en su combinado nacional tanto al hermano menor como a Iñaki. Y gracias al cambio de las normas sobre la elegibilidad de los internacionales de la FIFA, todavía pueden lograrlo.

Insistencia de Ghana

En Ghana se aferran a la nueva normativa de la FIFA. En el pasado era suficiente con que un jugador debutase con la selección absoluta de un país para que se le cerrasen las puertas del resto de alternativas. Pero el 'caso Munir' fue el principio del fin de esto. Ahora, si un futbolista tiene doble nacionalidad, se le permite cambiar de equipo nacional si no ha jugado más de tres partidos oficiales con una misma nación o si han pasado tres años desde su última convocatoria.

Otra de las cláusulas es haber participado en una fase final antes de los 21 años. Esto se traduce en que Nico Williams todavía podría ser 'cazado' por Ghana. El jugador del Athletic Club tiene 20 años, doble nacionalidad y, además, tan solo ha jugado dos partidos hasta el momento con España. Otra cosa es si va convocado por Luis Enrique para el Mundial de Qatar. Entonces ya no podría ser llamado por otro país.

Pese a esto, desde Ghana mantienen la esperanza. Así lo manifestó el presidente de su Federación, Kurt Okraku, después de la convocatoria de Nico con la selección española: "Ha sido citado con España y le deseo lo mejor, pero volverá a casa". "Sé que volverá a casa", insistió el mandamás ghanés durante una reciente entrevista para Deia. "Iñaki también jugó con España. Seguiremos hablando, él es uno de los nuestros", sentenció.

Encantados con Nico

Lo que está claro es que en la Selección están encantados con Nico Williams. Él mismo asegura que para él "es un honor" formar parte del combinado español. "Estar en la Final Four ha sido un sueño", confiesa, al tiempo que revela lo que le dijo Luis Enrique: "Me ha dicho que sea valiente, que encare y que sea yo mismo". Eso sí, todavía no tiene un puesto asegurado para Qatar: "Ojalá esté en el Mundial. Eso es decisión del míster, yo trabajo para estar ahí".

Nico destila ilusión y eso es algo de lo que se impregnan sus compañeros. "Nico ha sido diferencial. Ha cambiado el ritmo del partido con la zancada y la pegada que tiene. El desparpajo ha sido lo que necesitábamos", dice uno de los nuevos pesos pesados como es Rodri. También Morata confía en el pequeño de los Williams: "Nico en su segundo partido con la Selección ha sido clave".

