La lista de las 15 jugadoras y el email con el que renunciaron a la Selección: "Afecta a mi salud"

El descontento de un importante número de internacionales habituales de la selección española con el técnico Jorge Vilda es ya una realidad palpable. Lo demuestra el envío a la RFEF de 15 correos remitidos por 15 jugadoras. Un día después, se van conociendo detalles de toda esta polémica que salpica al fútbol femenino español.

La Federación ya señaló en su comunicado que los 15 mails que recibió eran exactamente iguales. Se trata, por tanto, de una decisión consensuada entre las implicadas, sin una cabecilla en el conflicto. Todas ellas comunicaron su decisión de no jugar más con la Selección mientras Vilda siga siendo el entrenador.

Han salido a la luz los nombres de las 15 futbolistas, con presencia mayoritaria de jugadoras del Barça (6). Ente ellas no están ni la capitana Irene Paredes ni Alexia Putellas, pero eso no significa que no estén de acuerdo con la postura de sus compañeras. Una no quiere que la vuelvan a señalar como la líder del plan y la otra se mantiene al margen mientras se recupera de su lesión.

La lista está integrada por las siguientes futbolistas: Patri Guijarro, Mapi León, Sandra Paños, Aitana Bonmatí, Claudia Pina y Mariona Caldentey (Barça), Lola Gallardo y Ainhoa Moraza (Atleti), Amaiur Sarriegi y Nerea Eizagirre (Real Sociedad), Laia Aleixandri y Leila Ouahabi (Manchester City), Ona Batlle y Lucía García (United) y Andrea Pereira (Club América).

Se insiste en que dentro del vestuario no hay un conflicto entre las jugadoras. Misa, Olga Carmona, Ivana Andrés, Rocío Gálvez, Teresa Abelleira, Claudia Zornoza, Athenea del Castillo y Esther (Real Madrid), Irene Guerrero (Atleti), Oihane Hernández (Athletic), Alba Redondo (Levante), Jenni Hermoso (Pachuca) y la ya mencionada Paredes son las jugadoras de la última convocatoria que no enviaron el polémico correo.

El contenido del correo

La SER también ha revelado el contenido del email que mandaron cada una de las 15 futbolistas que han renunciado a la Selección:

Por la presente les informo que debido a los últimos acontecimientos acaecidos en la selección española y la situación generada, hechos de los cuales son ustedes conocedores, están afectando de forma importante a mi estado emocional y por lo tanto a mi salud.

Debido a todo ello, actualmente no me veo en condiciones de ser jugadora seleccionable para nuestro equipo nacional y por este motivo solicito no ser convocada hasta que esta situación no sea revertida

Mi compromiso con el equipo en el pasado, presente y futuro fue, es y será absoluto. Y soy la primera que desea conseguir el máximo número de éxitos deportivos para nuestra selección.

Quedo a su entera disposición para lo que consideren oportuno siempre con el objetivo de buscar lo mejor para nuestra selección nacional.

¿Y ahora qué?

La RFEF respondió en público y aprovechó para reiterar su apoyo a quien consideran la persona ideal para dirigir el proyecto, Jorge Vilda. En el comunicado también se afirmó que no se contará con las futbolistas que no quieran estar, pero se abrirá de nuevo la puerta si piden perdón.

El siguiente capítulo está por escribir aunque el futuro de la selección española femenina podría quedar esclarecido en un breve periodo de tiempo ya que pronto se dará la lista para los enfrentamientos amistosos contra Suecia en Córdoba y contra Estados Unidos en Pamplona previstos para los días 7 y 11 de octubre.

