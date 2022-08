La relación con Ryan Giggs, "vivir un infierno" para Kate: fingió sufrir cáncer para no tener sexo

El juicio contra Ryan Giggs avanza a su cuarto día de declaraciones y se siguen conociendo detalles espinosos de lo que fue su relación con la demandante, Kate Greville. La leyenda del Manchester United es acusada de agresión y conducta coercitiva hacia su expareja.

Esta vez tomó la palabra Greville. Entre lágrimas, declaró que Ryan Giggs le engañó "con doce mujeres" y su relación fue como "un infierno en vida". Reveló que el exfutbolista tomó actitudes violentas y vivir con él el encierro del confinamiento por Covid fue una completa pesadilla.

Tal y como recoge del juicio The Sun, Greville explicó cómo fue descubriendo la reiterantes infidelidades de la que entonces era su pareja. Además, se mostró un vídeo de la noche en la que denunció la supuesta agresión, un cabezazo propinado por Giggs, en la que aseguraba que el exfutbolista le engañaba con casi una decena de mujeres.

[La surrealista defensa de Ryan Giggs en su juicio por malos tratos: "El moratón lo causó el sexo duro"]

Ante el Tribunal de la Corona de Manchester, Greville expuso: "Básicamente, encontré un montón de mierda antes de decírselo y me la guardé. Descubrí que me había estado engañando durante los últimos seis años con 10 o 12 mujeres... Cada vez que encontraba algo, empeoraba. Encontraba su iPad y me lo guardaba todo para mí durante dos semanas".

En la sesión también se mostraron algunos de los mensajes intercambiados por ambos el día que Greville decidió irse de casa al descubrir los mensajes de otra mujer en el móvil del ahora entrenador galés. Él le decía cosas como que debería visitar a un especialista y se mostraba 'arrepentido' de no haberse acostado con las otras mujeres al ver la reacción de Kate.

Greville llamó "cerdo" a Giggs al contar esta situación. "Sentí que estaba perdiendo la cabeza. Estaba teniendo ataques de pánico. Fue un momento horrible para mí", reconoció.

Kate fingió tener cáncer

En otro giro de guion del juicio, Kate Greville confesó que mintió a Ryan Giggs durante un momento de su relación asegurándole que tenía cáncer. La ex del futbolista declaró que le dijo que le habían detectado células cancerígenas en una prueba de frotis para que "no tuviera que tener sexo con él".

Greville, en otro momento de la declaración, dijo que Giggs le había prometido tener hijos. Eso fue aprovechado por el abogado del demandado, asegurando que Greville fingió el cáncer para quitarse el DIU y poder quedarse embarazada del ex del Manchester United. Ella lo negó.

El juicio sigue mientras surgen más y más detalles escabrosos de la relación amorosa que Kate y Giggs mantuvieron.

Sigue los temas que te interesan