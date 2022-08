El Barça activa la cuarta palanca: acuerdo de 100 millones con Orpheus Media, de Jaume Roures

El FC Barcelona ha anunciado la venta del 24,5% de Barça Studios a la empresa Orpheus Media, administrada por el Jaume Roures, por un importe de 100 millones de euros. Es la vía que necesitaba el club azulgrana para inscribir a sus fichajes antes del inicio de La Liga, sumado a la rebaja salarial de Gerard Piqué.

Este acuerdo complementa lo que ya se firmó el 29 de julio pasado con Socios.com, empresa que adquirió el mismo porcentaje por el mismo dinero, y servirá para acelerar el crecimiento de la estrategia digital, NFT y Web.3 del Club. La compañía Barça Studios será renombrada Barca Digital & Entertainment (BDE).

El Barça se vio obligado a dar un giro de timón. Desde hace días había una cuerdo con el grupo GDA Luma, pero problemas legales y administrativos retrasaron la firma y obligaron a la junta directiva culé a encontrar una alternativa. Orpheus Media, que el año pasado ya avaló 30 millones para dar acceso a Laporta a la presidencia, vuelve a salvar los muebles en las oficinas del Camp Nou.

El Barça prepara la documentación para que sea enviada a LaLiga, que debe dar luz verde a la inscripción de los jugadores. Los papeles serán analizados exhaustivamente, por lo que el OK de la patronal no será inmediato. Lo que esto puede provocar es que los jugadores vayan siendo inscritos de uno en uno, aunque no está garantizada la de todos.

Los siguientes movimientos del Barça han de venir en la plantilla. Con la cuarta palanca no le basta al club azulgrana para inscribir a todos los fichajes (Lewandowski, Koundé, Raphinha, Christensen y Kessié) y los dos renovados (Dembélé y Sergi Roberto). En las últimas semanas se ha desprendido que harían falta en torno a 20 millones de euros más para lograr el 100% de las inscripciones.

